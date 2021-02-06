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أخبار العالم

إدارة بايدن: السعودية شريك أمني مهم

السبت 06/فبراير/2021 - 09:51 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: السعودية شريك مهم
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قسم الخارجي
أكدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن المملكة العربية السعودية "شريك أمني مهم"، وذلك بعد اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تغريدة على تويتر إنه تحدث أمس مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وأضاف بلينكن "السعودية شريك أمني مهم.. سنواصل العمل معا للدفاع عن المملكة لمواجهة التهديدات الخارجية.. مع تنشيط الدبلوماسية لإنهاء الصراع اليمني".

وسبق أن أكدت الخارجية الأمريكية أن الوزيرين بحثا الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والتعاون في ردع الهجمات على المملكة والدفاع منها.

وتلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس الجمعة، اتصالا هاتفيا من بلينكن، أعرب خلاله عن تطلع المملكة للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التحديات المشتركة وصون الأمن والاستقرار في المنطقة.
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