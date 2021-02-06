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ديني

خالد الجندي: مناقشة الأحوال الشخصية على الهواء مباشرة يدخل في جدل لا نهاية له

السبت 06/فبراير/2021 - 10:16 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمود ضاحي
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الحل الوحيد للمشاكل الأسرية هو التعامل بالفضل وليس العدل،  مضيفا:"واترك الباقى على الله وربنا يقتص لك يقوم القيامة ..يعنى تسيب شوية من حقك عشان الدنيا تمشى، فالعلاقة بين المطلقين لابد أن تقوم على الاحترام".

وأضاف" الجندى"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc" مناقشة الأحوال الشخصية على الهواء مباشرة، يدخل فى جدل لا نهاية له، لأن كل شخص من منظوره ظلم فيريد تعميم القاعدة على الجميع.


 وأكمل: "تلاقى الكلام عام وواحد يقولك الستات ملاعين وسيدة تقول الرجال ملاعين، وكل هذا غير مقبول"، مشددًا على ضرورة أن يتعامل الطرفان بالفضل وليس العدل.



وتابع "الجندى": "فى المشاكل الأسرية ممكن الظالم يكون الزوج أو الزوجة، أو والد الزوج أو والد الزوجة، بالتالى نحن نعيش فى مجتمع وليس الجنة، وهناك أخطاء أو ظلم يمكن أن يحدث، فلا يجوز تعميم الأمر على الفضائيات، لأن كل طرف يرى أن الطرف الآخر على الخطأ".

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