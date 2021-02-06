تصوير ابنتها لارا .. أسما شريف منير تستعرض أناقتها





وعلقت على الصورة قائلة "لارا بنتي هي اللي مصوراني، بتساعدني كتير اوي حبيبت امها، بحبك يا لولي ربنا يخليكي ليا".



وتألقت أسما شريف منير ، بإطلالة جذابة تبرز أناقتها، مرتدية فستانا قصيرا باللون الرمادي، ونسقت معه كارديجان كت باللون الأسود بنفس طول الفستان.





وانتعلت أسما شريف منير هاف بوت باللون الأسود، وحملت حقيبة بشكل كروس باللون الأسود مما خطفت أنظار الجمهور.





وارتدت نظارة شمسية بشكل دائري على أحدث صيحات الموضة، مع ترك خصلات شعرها البني منسدلا أعلى الكتف بطريقة مميزة.



