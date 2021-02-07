ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس قواد يستقطب راغبي المتعة الحرام عبر الإنترنت

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:00 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
Advertisements
اسلام مقلد
قرّرت جهات التحقيق، حبس قواد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستقطاب راغبي المتعة الحرام من خلال نشر صور مخلة عبر الإنترنت.

وكلّفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت قد تمكنت أجهزة الأمن من ضبط قواد يستقطب راغبي المتعة الحرام من خلال نشر صور مخلة عبر الإنترنت .

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت الماسة بقيم وأخلاقيات المجتمع والإتجار بالبشر.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل "فيس بوك" لـ شخص حاصل على بكالوريوس، مقيم بمحافظة الغربية يقوم من خلالها بالترويج وتسهيل دعارة بعض الفتيات مستغلًا ظروفهم المعيشية ويقوم بعرض صورهن على عملائه لممارسة الدعارة مقابل مبلغ مالى محدد .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أمكن ضبطه وربة منزل، مقيمة بمحافظة الشرقية، حال تواجده بصحبة المجنى عليها واستغلالها فى الأعمال المنافية للآداب بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة.

وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات، كما أمكن ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم "يحتوى على العديد من الرسائل والصور والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم" ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة تجرد مراسل من ملابسه على الهواء لسبب صادم.. صور

عجوز يبكي بحرقة بعد نجاة كلبه من حريق ضخم | فيديو

بعد تصدرها تريند .. ليلى أحمد زاهر بإطلالات محتشمة تزيد من جمالها