حبس قواد يستقطب راغبي المتعة الحرام عبر الإنترنت

قرّرت جهات التحقيق، حبس قواد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستقطاب راغبي المتعة الحرام من خلال نشر صور مخلة عبر الإنترنت.





وكلّفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.





وكانت قد تمكنت أجهزة الأمن من ضبط قواد يستقطب راغبي المتعة الحرام من خلال نشر صور مخلة عبر الإنترنت .





جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت الماسة بقيم وأخلاقيات المجتمع والإتجار بالبشر.





وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل "فيس بوك" لـ شخص حاصل على بكالوريوس، مقيم بمحافظة الغربية يقوم من خلالها بالترويج وتسهيل دعارة بعض الفتيات مستغلًا ظروفهم المعيشية ويقوم بعرض صورهن على عملائه لممارسة الدعارة مقابل مبلغ مالى محدد .





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أمكن ضبطه وربة منزل، مقيمة بمحافظة الشرقية، حال تواجده بصحبة المجنى عليها واستغلالها فى الأعمال المنافية للآداب بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة.



