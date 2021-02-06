ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ننشر تفاصيل تقسيم إيبارشية المنيا.. الاحتفال بسيامة أسقفين جديدين لـ "أبو قرقاص وشرق النيل" مارس المقبل

السبت 06/فبراير/2021 - 11:27 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
Advertisements
سامح سلام
أعلن نيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام لكنائس المنيا وأبو قرقاص تفاصيل تدبير الرعاية داخل الإيبارشية خلال المرحلة المقبلة، عقب اجتماعه اليوم مع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. 

وقال الأنبا مكاريوس - في بيان له صدر اليوم السبت - الأبناء الأحباء شعب إيبارشيتنا المباركة، منذ اصبح كرسى إيبارشية المنيا وأبو قرقاص خاليا بنياحة مثلث الرحمات نيافة الأنبا أرسانيوس، وبدأت لقاءات قداسة البابا تواضروس الثاني مع نيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا وأبو قرقاص عدة مرات، ثم مع مجمع الأباء الكهنة بكامله في أكتوبر 2018. 


وتابع قائلا، إن قداسة البابا تواضروس الثاني التقى مع 100 من أمناء الخدمة، وأخر هذه اللقاءات كان مع ممثلين عن الكهنة والأراخنة السبت الماضى 30 يناير 2021، وذلك لتدبير رعاية هذه الإيبارشية المتسعة، سواء من جهة الشعب او الأباء الكهنة والخدام والخادمات والكنائس وبالتالي احتياجات الشعب الرعوية عملا بمبدأ "رعية أقل لرعاية أفضل".


وأكد الأنبا مكاريوس أن قداسة البابا تواضروس الثاني التقى اليوم 6 فبراير 75 كاهنا يمثلون قطاعات الإيبارشية (25 كاهنا عن كل قطاع9، حيث التقى قداسته بكل مجموعة على حدة، وتم الاتفاق على تكوين إيبارشيتين جديدتين هما، إيبارشية أبو قرقاص وتوابعها وإيبارشية شرق المنيا وتوابعها، على أن تعلن الأسماء في وقت لاحق هذا الأسبوع. 

واضاف ان قداسة البابا تواضروس أعلن أن صلوات التجليس سوف تتم يومى السبت والأحد 6 و7 مارس المقبل بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديد، وسوف يمثل كل إيبارشية عدد محدود من الشعب، نظرا للظروف الصحية التى تمر بها البلاد، خالص تهانينا لجميع أفراد الشعب في كل مكانن وخالص الشكر لقداسة البابا على محبته واختمامه بالإيبارشية.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم السبت في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام بالمنيا.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له - إن قداسة البابا تواضروس الثاني استقبل أيضا ممثلي الإيبارشيات الثلاثة:إيبارشية مدينة المنيا وتوابعها، وإيبارشية أبو قرقاص وتوابعها، وإيبارشية شرق المنيا وتوابعها.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن قداسة البابا تواضروس ناقش مع الحضور تدبير وترتيب الخدمة بهذه الإيبارشيات الجديدة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس يستقبل رئيس دير الأنبا بولا بالمقر البابوي في العباسية

وفد من 8 دول.. البابا تواضروس يستقبل مجموعة من طلاب كلية القادة والأركان

مطران المنيا للأقباط الكاثوليك يزور كنيسة السيدة العذراء بمركز مطاي

وفاة القس يعقوب عازر كاهن كنيسة السيدة العذراء بقرية أبي سيدهم بسمالوط

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد زوجها.. أجرأ إطلالات لقاء الخميسي برفقة عبدالمنصف

اليوم العالمي لمكافحة ختان الإناث.. تغليظ العقوبة مرتين الى السجن 20 عاما

فتاة سقارة.. سلمى الشيمي تخطف الأنظار بفستان مكشوف فوق الركبة.. شاهد

السيسي يكشف لأول مرة خطة الدولة في التعامل مع أزمة سد النهضة

نصف مليون وحدة سكنية.. السيسي يزف بشرى لسكان المحافظات

الكوبرا تلدغ.. مصطفى محمد يسجل هدفا رائعا لجالاتا سراي أمام فنربخشه في قمة الدوري التركي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاد زوجها.. أجرأ إطلالات لقاء الخميسي برفقة عبدالمنصف

حيلة لعدم لصق الكيك في الصينية .. جربيها

تقاضى والدتها.. أجرأ اطلالات البحرينية حلا الترك