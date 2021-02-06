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نجم النادي الأهلي السابق يستعيد ذكريات هدفه في مرمى بايرن ميونخ.. فيديو

السبت 06/فبراير/2021 - 11:17 م
الأهلي وبايرن ميونخ
الأهلي وبايرن ميونخ
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محمد القاضي
أكد شريف عبد المنعم، نجم النادي الأهلي السابق، أنه متفائل من إعادة الفوز الذي حققه الأهلي على بايرن ميونخ مرة أخرى موضحًا أن بايرن ميونخ يمتلك فريقا قوي وأفضل لاعبي العالم، لكن الأهلي يمتلك بطولات ودوافع وتاريخ، معقبًا: "مواجهة البايرن في كأس العالم تاريخ لإسم لاعبي الأهلي".


وأضاف "عبد المنعم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر "القاهرة والناس"، أن الأهلي من أقوى أربع فرق على مستوى العالم، مؤكدًا أن الكرة لا تعرف فروق المال والإمكانات.

وتحدث عن تفاصيل تسجيله الهدف الاول للأهلي في المباراة الودية التي فاز فيها على بايرن ميونخ، مؤكدًا أن تسجيله الهدف الأول للنادي الأهلي في الفوز على بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف، جاء بعد عودته من الإصابة وكان له فرصة التواجد مع جيل كبير وتشكيل قوي، مشددًا على أنه أخترق دفاع البايرن في الدقيقة 40 وسجل في مرمى سيب ماير حارس مرمى بايرن ميونخ في هذا الوقت.
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