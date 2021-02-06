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توك شو

السيسي يكشف لأول مرة خطة الدولة في التعامل مع أزمة سد النهضة

السبت 06/فبراير/2021 - 11:26 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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البهي عمرو
علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الإجراءات التى تقوم بها الدولة بخصوص سد النهضة، وقال إن الدولة تسير فى أكثر من اتجاه سواء بالتفاوض، أو عمل أشياء داخلية هدفها الحفاظ على المياه. 

ولفت الرئيس السيسي إلى أن الدولة ستقوم بافتتاح محطة المعالجة بـ بحر البقر، فى شهر 6 المقبل، وبتكلفة تقدر بـ 20 مليار جنيه.

وأكد الرئيس السيسي أن تلك المحطة ستقوم بري 400 ألف فدان فى سيناء.

وأوضح أن الدولة ايضًا تقوم بعمل محطة معالجة بمنطقة الحمام، تعالج حوالى 6 ملايين متر، من المياه كانت تلقى فى الصرف، وسيتم معالجتها وفقًا للمعايير العالمية والصحية، لكى تروي نصف مليون فدان

وقد كشف الرئيس أن مصر مستمرة فى التفاوض، بخصوص سد النهضة، موضحًا أن الدولة تعمل على الحفاظ على حقوقها.  

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة " إم بي سي مصر" أن الدولة تقاتل فى التفاوض للحفاظ على حقوق مصر.

ولفت الرئيس السيسي، إلى أن الدولة تقوم بالتفاوض وتتخذ إجراءات للحفاظ على المياه، مؤكد أن الدولة تقوم بتبطين الترع، و نعمل على استغلال المياه.

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