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رياضة

لدينا فرصة.. نجم الأهلي السابق عن مواجهة بايرن ميونخ: فريق زيه زيينا

السبت 06/فبراير/2021 - 11:44 م
شريف عبد المنعم
شريف عبد المنعم لاعب الأهلي السابق
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حسام الحارتي
أكد شريف عبد المنعم لاعب الأهلي السابق، أن مواجهة الأهلي و بايرن ميونيخ الألماني المحدد لها بعد غدٍ الاثنين، ‏في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية في غاية الصعوبة.

وقال في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس"، الأهلي سيواجه فريق زيه زيينا وسعيد بالوصول لنصف نهائي مونديال الأندية ومواجهة بايرن ميونخ.

وتابع: "التعادل في الأهلي بطعم الهزيمة ودائما نأمل في تحقيق الفوز وأتمني رؤية الأهلي في نهائي كاس العالم للأندية".

وواصل: "الأهلى  لديه فرصة كبيرة ومن حقه يطمع في بايرن ميونخ وكنت محظوظا بهدفي في بايرن عام 1977".
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