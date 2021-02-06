لدينا فرصة.. نجم الأهلي السابق عن مواجهة بايرن ميونخ: فريق زيه زيينا

أكد شريف عبد المنعم لاعب الأهلي السابق، أن مواجهة الأهلي و بايرن ميونيخ الألماني المحدد لها بعد غدٍ الاثنين، في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية في غاية الصعوبة.
وقال في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس"، الأهلي سيواجه فريق زيه زيينا وسعيد بالوصول لنصف نهائي مونديال الأندية ومواجهة بايرن ميونخ.
وتابع: "التعادل في الأهلي بطعم الهزيمة ودائما نأمل في تحقيق الفوز وأتمني رؤية الأهلي في نهائي كاس العالم للأندية".
وواصل: "الأهلى لديه فرصة كبيرة ومن حقه يطمع في بايرن ميونخ وكنت محظوظا بهدفي في بايرن عام 1977".