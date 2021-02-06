لدينا فرصة.. نجم الأهلي السابق عن مواجهة بايرن ميونخ: فريق زيه زيينا

أكد شريف عبد المنعم لاعب الأهلي السابق، أن مواجهة الأهلي و بايرن ميونيخ الألماني المحدد لها بعد غدٍ الاثنين، ‏في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية في غاية الصعوبة.



