السيسي يكشف خطة الدولة فى التعامل مع أزمة سد النهضة ويعلن أخبارا سارة للمصريين

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مداخلة هاتفية، على قناة إم بي سي مصر، عن حجم العشوائيات التى كانت تواجه الدولة،





وأكد الرئيس أنه عرض فى برنامجه الانتخابي منذ 7 سنوات ازمة العشوائيات و التحديات التى تواجه مصر.





وتحدث الرئيس عن فيروس كورونا الذى ضرب جميع دول العالم مؤكدا أن الأموال المطلوبة لـ شراء اللقاحات موجودة، ووجه رسالة طمأنينة للمواطنين بخصوص اللقاحات،

وأكد الرئيس أن الدولة مستمرة فى التفاوض بخصوص أزمة سد النهضة.





أبرز النفاط التى تحدث فيها الرئيس خلال المداخلة:





علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الإجراءات التى تقوم بها الدولة بخصوص سد النهضة،

وقال إن الدولة تسير فى أكثر من اتجاه سواء بالتفاوض، أو عمل أشياء داخلية هدفها الحفاظ على المياه.





ولفت الرئيس السيسي إلى أن الدولة ستقوم بافتتاح محطة المعالجة بـ بحر البقر، فى شهر 6 المقبل، وبتكلفة تقدر بـ 20 مليار جنيه.









تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن العشوائيات فى مصر، ضاربا مثال بمنطقة الكيلو 4 ونص.





وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مداخلة مع برنامج "الحكاية": "عندنا مشكلة كبيرة فى بلدنا لازم نتكاتف عشان متكبرش فى 4 ونص فى عمارات 13 و14 دور والشارع بينهم متر او متر ونص"









قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ان مصر بها من 40% إلى 50% عشوائيات مؤكدا: نعمل علي حل جميع المشاكل على مراحل والآن نعمل علي تطوير الـ 4500 قرية وتوابعهم .





وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر ، تمويل تطوير هذه القري متواجد ويصل إلى 500 مليار جنيه علي مدار 3 سنوات مؤكدا نعمل على تقليل حجم النمو العشوائي .









كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، طبيعية العلاقات المصرية الخارجية وكيفية التعامل مع القضايا الدولية التي تشغل الرأي العام بصفة مستمرة.





وتابع السيسي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" قوة مصر مستمدة من قوة شعبها، مردفا:" كونوا علي علم ويقين طول ما انتوا ايد واحدة مصر هتكون بيكم قوية مصر قوية بالمؤسسات وبشعبها أيضا.





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر مستمرة فى التفاوض، بخصوص سد النهضة، موضحًا أن الدولة تعمل على الحفاظ على حقوقها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة " إم بي سي مصر" أن الدولة تقاتل فى التفاوض للحفاظ على حقوق مصر، و هناك أشياء كثيرة فى هذا الملف.













قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن الدولة المصرية تحتاج إلى من 700 ألف ل 800 ألف شقة سنويا وقد يصل الرقم إلى مليون شقة.





وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مداخلة مع برنامج "الحكاية"، إن هذا العدد الهائل من الوحدات السكنية سنويا يحتاج قدرة مالية كبيرة.





وعلق الرئيس السيسى على عقار فيصل المحترق، وعقار الاسكندرية المائل.









قال الرئيس السيسي، إن الأوضاع في ليبيا تتحسن، معقبا: «الأمور بتتحسن في ليبيا».





وأضاف "السيسي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «حريصين علي تحقيق الاستقرار في ليبيا.. ونهدف إلي بلاد سلام وعمران وأمان في ليبيا»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تدرس كل الموضوعات الخاصة بلقاح كورونا، موضحا أن الدولة قررت ان تعطي اللقاح لـ الأطباء و كبار السن ومن يعانون من الأمراض المزمنة.





ولفت إلى أن بين 30 لـ 35 % من المواطنين كبار السن ومن يعانون من الأمراض المزمنة و من هم فى الشريحة الأولي.









وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مداخلة تليفزيونية، إن العقارين دليل على الواقع الذى تعانى منه الدولة المصرية.





ولفت الرئيس السيسى، إلى أن من 40% لـ 50% من مساكن مصر عشوائيات.

















علق الرئيس عبد الفتاح السيسى على عقار فيصل المحترق، وعقار الاسكندرية المائل.





وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مداخلة تلفزيونية، ان العقارين دليل على الواقع الذى تعانى منه الدولة المصرية.

















علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أزمة البناء المخالف، قائلا "أنت بتكلم في الف ولا في 10 آلاف لا بنتكلم في ملايين، والمصالحة ومخالفات البناء وعلى الأرض الزراعية هدفنا منها انتا بنقول للناس ان في سلوك ومشكلة كبيرة".





وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، مساء اليوم السبت، أن هناك فساد إداري وتنظيمي وعلينا الاعتراف بهذا الأمر، ومحتاجين نتكاتف من اجل السيطرة عليها وهذا الأمر يحدث خلال زمن طويل.



