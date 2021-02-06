الرئيس السيسي: علينا الاعتراف بوجود فساد إداري وتنظيمي

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أزمة البناء المخالف، قائلا "أنت بتكلم في الف ولا في 10 آلاف لا بنتكلم في ملايين، والمصالحة ومخالفات البناء وعلى الأرض الزراعية هدفنا منها انتا بنقول للناس ان في سلوك ومشكلة كبيرة".





وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، مساء اليوم السبت، أن هناك فساد إداري وتنظيمي وعلينا الاعتراف بهذا الأمر، ومحتاجين نتكاتف من اجل السيطرة عليها وهذا الأمر يحدث خلال زمن طويل.





وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه السكن في بعض المناطق بمصر غير مخطط، مشيرا إلى أنه الدولة تستطيع بناء اكثر من مليون شقة للأجيال الجديدة.



