الرئيس السيسي: نحتاج مليون وحدة سكنية سنويا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن الدولة المصرية تحتاج إلى من 700 ألف ل 800 ألف شقة سنويا وقد يصل الرقم إلى مليون شقة.



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مداخلة مع برنامج "الحكاية"، إن هذا العدد الهائل من الوحدات السكنية سنويا يحتاج قدرة مالية كبيرة.





وعلق الرئيس السيسى على عقار فيصل المحترق، وعقار الاسكندرية المائل.





وأضاف الرئيس السيسى أن العقارين دليل على الواقع الذى تعانى منه الدولة المصرية.





ولفت الرئيس السيسى، إلى أن من 40% ل 50% فى مصر عشوائيات.





