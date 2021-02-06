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توك شو

هنحل مشاكلنا سويا.. السيسي ينبه المصريين إلى مخاطر الزيادة السكانية..فيديو

السبت 06/فبراير/2021 - 11:20 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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إبراهيم القادري
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ان مصر بها من 40% إلى 50% عشوائيات مؤكدا:  نعمل علي حل جميع المشاكل على مراحل والآن نعمل علي تطوير الـ 4500 قرية وتوابعهم  .

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر ، تمويل تطوير هذه القري متواجد ويصل إلى 500 مليار جنيه علي مدار 3 سنوات مؤكدا نعمل على تقليل حجم النمو العشوائي .

واوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن المصريين يجب ان ينتبهوا إلى النمو السكاني لأننا نواجه مشاكل مصر سويا و نستطيع حل جميع المشاكل قائلا لعمرو اديب " لا اريد الاطالة عليك حتى لا يضيع وقت البرنامج .
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