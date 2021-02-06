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توك شو

الرئيس عن العشوائيات: "فيه عمارات 14 دورا والشارع عرضه متر ونص"

السبت 06/فبراير/2021 - 11:29 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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أسامة علي
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن العشوائيات فى مصر، ضاربا مثال بمنطقة الكيلو 4 ونص.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مداخلة مع برنامج "الحكاية": "عندنا مشكلة كبيرة فى بلدنا لازم نتكاتف عشان متكبرش فى 4 ونص فى عمارات 13 و14 دور والشارع بينهم متر او متر ونص".

ووصف الرئيس السيسى، الشوارع الضيقه بين المساكن العشوائية بالانفاق.

وقال الرئيس أن الدولة المصرية تحتاج إلى من 700 ألف لـ 800 ألف شقة سنويا وقد يصل الرقم إلى مليون شقة.

وأشار الرئيس السيسى إلى أن هذا العدد الهائل من الوحدات السكنية سنويا يحتاج قدرة مالية كبيرة، وعلق الرئيس السيسى على عقار فيصل المحترق، وعقار الاسكندرية المائل.

وأضاف الرئيس السيسى ان العقارين دليل على الواقع الذى تعانى منه الدولة المصرية، ولفت إلى أن العشوائيات في مصر من 40% لـ 50%.
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