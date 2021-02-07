محمد عبد الرحمن: أعشق ألعاب الأطفال

حلّ محمد عبد الرحمن ومحمد أسامة "أوس أوس"، ضيفين على برنامج "سهرانين" تقديم أمير كرارة عبر قناة "أون".





وقال عبد الرحمن توتا، إنه يعشق اللعب بألعاب الأطفال مثل سبيدرمان وسوبر مان والعساكر، فيما أشار أوس أوس، إلى أنه مدمن ألعاب إلكترونية.





وفي حديث عن الذكريات كشف عبد الرحمن توتا أن أوس أوس كان الوحيد في مسرح مصر الذي يمتلك سيارة، وكان حمدي المرغني ومحمد أنور يعيشان في شقة واحدة حتى أصبح كل منهما نجمًا ولديه ممتلكاته الخاصة، لكنهما يتجمعان طوال الوقت.





برنامج "سهرانين" يقدمه الفنان أمير كرارة يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساءً على قناة "أون".



