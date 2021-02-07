مجدي أبو عميرة: القدر لم يمهل عبد الله غيث المشاركة في المال والبنون2

قال المخرج مجدى أبو عميرة إن القدر لم يمهل الفنان القدير عبد الله غيث ان يشارك في الجزء الثانى من المسلسل الرائع" المال والبنون" وتوفى أثناء تصوير مسلسل "ذئاب الجبل"، وكان دائما يسأل عن تصوير الجزء الثاني.





وأضاف "أبو عميرة" خلال حلول نجوم وابطال مسلسل المال والبنون ضيوفا على الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، ان الفنان القدير حمدى غيث رحب بان يقوم بدور اخيه الراحل عبد الله غيث في الجزء الثاني "المال و البنون".





تدور قصة الجزء الثاني من المسلسل حول عودة يوسف عباس الضو الي ابنة سلامة فروالية "ثريا" ولكن يكتشف انها تزوجت من صديق عمره بناء علي طلب والدها و يحدث الصراع بينهم .





شارك في " المال والبنون" نخبة كبيرة من الفنانين من أبرزهم يوسف شعبان و حمدي غيث و احمد عبد العزيز وهادي الجيار والفنانة سلوي خطاب و رجاء حسين و فايزة كمال .