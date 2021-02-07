أخبار التوك شو| السيسي يكشف خطة الدولة في التعامل مع أزمة سد النهضة.. نسبة علاوات الموظفين والمعاشات.. وعقوبة إتلاف الملصق الإلكتروني أو عدم وضعه

تناولت برامج التوك شو، العديد من اللقاءات والقضايا المهمة اليوم، السبت، ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..









تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مداخلة هاتفية، على قناة إم بي سي مصر، عن حجم العشوائيات التى كانت تواجه الدولة،





وأكد الرئيس أنه عرض فى برنامجه الانتخابي منذ 7 سنوات ازمة العشوائيات و التحديات التى تواجه مصر.





وتحدث الرئيس عن فيروس كورونا الذى ضرب جميع دول العالم مؤكدا أن الأموال المطلوبة لـ شراء اللقاحات موجودة، ووجه رسالة طمأنينة للمواطنين بخصوص اللقاحات، وأكد الرئيس أن الدولة مستمرة فى التفاوض بخصوص أزمة سد النهضة



الصحة العالمية تكشف عن فيروس جديد والأمل الوحيد لإيقاف انتشار كورونا ..فيديو قالت الدكتورة حنان يخلي مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، ان هناك فيروسات تنتشر في منطقة معينة او في اقليم معين ومنها ما ينتشر عالميا كما نري فيروس كورونا مؤكدة : كنا نتوقع جائحة مثل هذه ولكن توقعنا انها تكون بسبب الانفلونزا فيروس وليس كورونا فيروس .

وأضافت حنان يخلي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى" المذاع علي قناه " دى ام سى " ، نتوقع ان تحدث جائحة مثل جائحة فيروس كورونا للانفلونزا ولكن ليس قريبا وهذا لان الانفلونزا لديها قدرة كبيرة علي التحور والانتشار وتشكيل وباء عالمي .

النيابة الإدارية تصدم أصحاب العقارات المجاورة لعمارة فيصل المحترقة..شاهد قال المستشار محمد سمير، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المتحدث الرسمي باسمها، إن النيابة أمرت بمراجعة موقف العقارات المجاورة لعقار فيصل في المنطقة.

وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، أنه تم تشكيل لجنتين، لجنة خاصة بهيئة الطريق لمعرفة حالات التعدي على حرم الطريق الدائري، واللجنة الأخرى خاصة بالسلامة والصحة المهنية، لمعرفة الإجراءات والاشتراطات التي كان من المفترض أن يتم اتخاذها في عقار فيصل المحترق.

رئيس حى غرب الإسكندرية: جميع عقارات شارع أبو الحسن بكوم الشقافة مائلة كشفت سحر شعبان رئيس حى غرب الأسكندرية تفاصيل صادمة في 36 شارع أبو الحسن بمنطقة كوم الشقافة كرموز نطاق حي غرب بالاسكندرية.



رسالة طمأنة.. السيسي: لن نتخذ أي اجراءات عنيفة مع المواطنين في هذه المرحلة..فيديو قال الرئيس عبد الفتاح السيسي : لا نستطيع اتخاذ أي إجراءات عنيفة مع الناس في هذه المرحلة مؤكدا أن حالة ثورة 2011 والأحداث التي حدثت بها لم تنته .

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر ، المشروعات والإصلاحات التي تقوم بها الدولة فوق طاقة المواطنين وفوق طاقة الدولة ويجب ان يفكر المصريون كيف يحدث كل هذا .

بتكلفة 20 مليار جنيه .. السيسي يزف بشرى للمصريين في يونيو المقبل قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة ستقوم بافتتاح محطة المعالجة بـ بحر البقر، فى شهر 6 المقبل، وبتكلفة بـ 20 مليار جنيه.

وأكد الرئيس السيسي، خلال مداخلة على قناة إم بي سي مصر، أن هذه المحطة ستقوم بري 400 ألف فدان فى سيناء.

السيسي يوجه رسالة عاجلة للعالم بشأن أزمة سد النهضة قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر مستمرة فى التفاوض، بخصوص سد النهضة، موضحًا أن الدولة تعمل على الحفاظ على حقوقها. وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة " إم بي سي مصر" أن الدولة تقاتل فى التفاوض للحفاظ على حقوق مصر، و هناك أشياء كثيرة فى هذا الملف.



صدر ضده 9 قرارات إزالة.. مفاجأة بشأن عقار الاسكندرية المائل كشفت سحر شعبان رئيس حى غرب أسكندرية تفاصيل العقار المائل بمنطقة كرموز بالاسكندرية.

وقالت شعبان خلال مداخلة مع برنامج "الحكاية" عبر قناة "أم بى سى مصر"، أن لجنة من كلية الهندسة درست العقار المائل ووجدت بها ميل 50 سم.





حبس وسحب الرخصة.. عقوبة إتلاف الملصق الإلكتروني أو عدم وضعه قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، إن الدولة المصرية تقوم بتركيب الملصق الالكتروني منذ عامين، مضيفا:" تم تنظيم زيارات لعدة دول للتعرف على أفضل نظام للملصق الالكتروني ويتم تطبيقه في مصر".

واضاف مدحت قريطم في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الملصق الالكتروني في مصر لا يخرج منه تردد والملصق الالكتروني ليس اختراع ولكنه أمر مطبق في العالم باكمله ".



وزير المالية يكشف نسبة علاوات الموظفين وأصحاب المعاشات.. فيديو