الأمن يكشف حقيقة فيديو الشخص مدعى خطف الأطفال بالجيزة





بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من أحد المواطنين مقيم بدائرة المركز وبصحبته آخر (الشخص المعنى بمقطع الفيديو " 14 سنه" ، مقيم بدائرة المركز) مصاب بكدمات بالوجه، حيث قرر الأول أنه أثناء سير كريمته البالغة من العمر 10 سنوات بمحيط سكنها قام الثانى بمضايقتها ومحاولة إمساك يدها ، فإستغاثت بالإهالى وتمكنوا من ضبطه والتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته المشار إليها .





بمواجهة الثانى - والذى يظهر عليه علامات التأخر العقلى- أقر بإرتكابه الواقعة بقصد المزاح وعلل مابه من إصابات نتيجة تعدى الأهالى عليه.. تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل المشكو فى حقه عقب تنازل المبلغ عن شكواه.





وبإستكمال فحص مقطع الفيديو المشار إليه تبين تعرض المتهم للتعدى من الأهالى أثناء ضبطه وإعترافه بإدعاءات الخطف خشية من بطش الأهالى المتواجدين آنذاك وبالنسبة للشخص الذى إدعى أنه يقوم بخطف الأطفال لصالحه تبين أنه شريك لشقيقه بأحد المطاعم وبسؤاله نفى ما جاء بمقطع الفيديو .





وبسؤال شقيق المتهم قرر أن المذكور يعانى من تأخر عقلى ودائم ترك المنزل والغياب عنه لفترات وأن إدعائه بما جاء بمقطع الفيديو يأتى خوفًا من بطش الأهالى.







