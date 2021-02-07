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منوعات

الأسوأ قادم.. جائحة جديدة تفتك بالعالم أشد من كورونا

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:28 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
حذر خبراء من جائحة أسوأ من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وعلى مقياس الموت الأسود، تلوح في الأفق حيث يواصل البشر التقاط الميكروبات القاتلة من الحيوانات.

قال علماء إن الأمراض الأكثر فتكًا تشكل الآن خطرًا على البشرية حيث تحمل الحيوانات آلاف الفيروسات، والتي يمكن للعديد منها أن يقفز على الأنواع، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

كشف الكاتب البيئي "جون فيدال" عن أمراض معدية مثل الحصبة ، وقاتلة مثل الإيبولا يمكن أن تتطور وتدمر البشر، وتحدث فيدال إلى خبراء من جميع أنحاء العالم توصلوا إلى تنبؤات قاتمة بأن الأسوأ ربما لم يأت بعد وهو يكتب كتابًا يكشف عن الصلة بين الطبيعة والمرض.

كتب في صحيفة ديلي ميل ، وحث الحكومات على الاعتراف بالتهديد من جائحة على نطاق الموت الأسود ، الذي قتل ما يصل إلى واحد من كل ثلاثة أشخاص في جميع أنحاء أوروبا.

أخبرته "ديليا جريس راندولف" القائدة المشاركة لصحة الحيوان والبشر في المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية في نيروبي ، كينيا: "أعتقد أننا سنظهر موجة جديدة من الأمراض الحيوانية المنشأ ، مزيج من الأمراض القديمة والجديدة".

ويلقي "راندولف" باللوم في مخاطر فيروس جديد على تدمير الموائل الطبيعية للحيوانات بسبب التغييرات في الزراعة وإنتاج الغذاء، فيما قال الباحث إن فيروسًا جديدًا قد يجتاح العالم في غضون أسابيع ، ويقتل عشرات الملايين قبل اتخاذ إجراءات ضده ، حيث انتشر عبر الرحلات الجوية وشركات النقل التي لا تظهر عليها أعراض.

أفاد علماء البيئة في جامعة كوليدج لندن (UCL) بأن 335 مرضًا جديدًا قد يكون قاتلًا قد ظهر على مستوى العالم منذ عام 1945.
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