غزل المحلة "قاهر الزمالك" يواجه وادي دجلة في الدوري

يحل فريق غزل المحلة ضيفا على منافسه وادي دجلة اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا علي ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز .





ويدخل فريق غزل المحلة المباراة بطموحات عالية بعد الفوز المثير على الزمالك في الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدف أملا في تحقيق انتصار جديد لتحسين مركزه في جدول الترتيب.





بينما يدخل فريق وادي دجلة المباراة الأولى تحت قيادة التشيلي سالاس المدير الفني الجديد بعد رحيل فاسيلو أملا في تحقيق انطلاقة قوية للفريق انتشاله من الهزائم المتتالية .



