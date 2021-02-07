ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ميلان يستدرج كروتوني لخطف صدارة الدوري الإيطالي.. اليوم

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:05 ص
فريق ميلان
فريق ميلان
Advertisements
محمد السعيد
يستضيف فريق ميلان نظيره كروتوني اليوم، الأحد، في تمام الرابعة مساء، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري الإيطالي.


ويسعى فريق ميلان بقيادة نجمه السويدي إبراهيموفيتش، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لخطف صدارة الدوري الإيطالي من إنتر.


على الجانب الآخر، يطمح كروتوني لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الروسونيري، تمنحه دفعة قوية خلال الفترة المقبلة لتحسين وضعه الكارثي في جدول الترتيب.


كانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز ميلان على كروتوني بهدفين دون رد.


ويحتل ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة،خلف إنتر ميلان متصدر الترتيب بـ 47 نقطة، بينما يتواجد كرتوني في المركز الـ 20 والأخير بـ 12 نقطة.


ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، بينفينتو مع سامبدوريا، وأودينيزي  مع فيرونا، وبارما مع بولونيا، ولاتسيو مع كالياري.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الدوري الإيطالي| يوفنتوس يسعى لاستعادة نغمة الفوز أمام تورينو.. وإنتر ميلان يستضيف بولونيا

الدوري الإيطالي.. ميلان يحاول تعزيز الصدارة الليلة أمام بارما

الدوري الإيطالي.. ميلان يبحث عن تأمين الصدارة أمام بينفينتو

صدام عنيف بين إنتر ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي.. الليلة

الدوري الإيطالي.. ميلان يسعى لتخطي كبوته أمام بولونيا

ترشيحاتنا

الزمالك يوافق على سفر ساسي لتونس

موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري والقنوات الناقلة

تناولها يوميا .. شوربة تحتوي على فيتامين د وتنقص الوزن ولها فوائد أخرى

تفاصيل احتراف أحمد حمدي في مونتريال الكندي

باقى 52 يوما على انتهاء المدة.. المستندات المطلوب تقديمها للتصالح فى مخالفات البناء

الصين تسيطر مجددا على كورونا .. انخفاض كبير في عدد الإصابات اليومية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف عن إطلالات عائشة بن أحمد في عيد ميلادها

بملابس كاجوال .. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاهد.. أسعار ومواصفات السيارة باترول وحش نيسان