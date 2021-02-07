ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة بديوان عام المحافظة

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:18 ص
جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الأحد ، محمد سعفان وزير القوى العاملة بديوان عام محافظة بورسعيد وذلك فى إطار زيارة وزير القوى العاملة لمحافظة بورسعيد لعقد مؤتمر موسع يتم من خلاله توزيع وثائق تأمين حوادث شخصية لصيادى بورسعيد و لعدد من المتدربين بالحرف اليدوية والمهنية التى يتولى مدير القوى العاملة ببورسعيد الإشراف عليها بالمحافظة .

اقرا ايضا 

ويأتى ذلك فى إطار  مبادرة صيادى مصر واهتمام وزارة القوى العاملة  بتوفير حياة كريمة لهذه الفئة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع العناء عن كاهل الصيادين ورعايتهم صحيا واجتماعيا ، ومتابعة تنفيذ البرامج التدريبية التى تشرف عليها مديرية القوى العاملة ببورسعيد وتسليم عدد من الشهادات المتدربين فى مجال المهن اليدوية و التمكين الاقتصادى للمرأة والمساواة بين الجنسين .

ومن المقرر ان يقوم وزير القوى العاملة و محافظ بورسعيد بجولة ميدانية لتفقد عدد من مصانع المنطقة الصناعية  .
محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة بديوان عام المحافظة
محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة بديوان عام المحافظة
محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة بديوان عام المحافظة
محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة بديوان عام المحافظة
محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة بديوان عام المحافظة
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. شاهد أجمل فساتين سامية الطرابلسي

مرسيدس وجيب وهيونداى وكيا في مزاد بجمارك السويس.. تفاصيل

أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف عن إطلالات عائشة بن أحمد في عيد ميلادها