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توك شو

شاهد... «سهير الإتربي» عطاء حتى آخر العمر

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:33 ص
سهير الاتربي
سهير الاتربي
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ياسمين القصاص
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر التلفزيون المصري، من تقديم الإعلامية هدير أبو زيد والإعلامي محمد الشاذلي، تقريرا تلفزيونيًا بعنوان "سهير الإتربي.. عطاء حتى آخر العمر"، وخاصة أن اليوم يوافق ذكرى وفاتها، وتعتبر الإعلامية سهير الإتربي إحدى رائدات الإعلام المصري وهي من أوائل المذيعات اللاتي صنعن مكانة كبيرة في التلفزيون إلى أن أصبحت تمثل مدرسة ونموذجا لأجيال متتالية من المذيعات.

كما أن "الإتربي" لم تبخل بعطائها يومًا عن التلفزيون المصري، حتى عقب خروجها على المعاش، وكانت تعقد أسبوعيا اجتماعا للجنة التراث داخل ماسبيرو للانتهاء من مشروع مكتبة التراث التلفزيوني التي تضم نوادر التلفزيون منذ نشأته.

وولدت الإتربي في عام 1939 وسط عائلة إعلامية كبيرة، إذ إن شقيقتها هي الإعلامية الراحلة سامية الإتربي، وشقيقتها الأصغر هي المذيعة عزة الإتربي نائب رئيس التليفزيون الأسبق، والتحقت بكلية الزراعة وتطلعت للعمل بالشهادة الدراسية. 

وقادتها الفرصة لدخول عالم الإعلام وقدمت عددا من البرامج التلفزيونية مثل الباب المفتوح وفي خدمته وفي بلدنا ولو كنت مسؤولا الذي كان همزة الوصل بين الناس والمسؤولين.
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