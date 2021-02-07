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حوادث

مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر بضيق التنفس إثر انهيار منزل في سوهاج

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:26 ص
انهيار منزل
انهيار منزل
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أنغام الجنايني
لقي ٤ أشخاص  مصرعهم بينما أصيب شخص أخر بضيق في التنفس إثر انهيار منزل مكون من ثلاث طوابق أمام شركة بيع المصنوعات بمركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج


وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بانهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق، ووجود متوفين ومصاب.


وبالانتقال والفحص تبين مصرع كل من: "محمد منصور، ٤٥ عامًا، عامل، وزوجته شيماء بدري، ٢٩ عامًا، والطفلتين، حبيبة محمد، ٨ أعوام، وشقيقتها رشا، ١٣ عامًا، بينما أصيب شقيقهما كريم بضيق في التنفس.

تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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