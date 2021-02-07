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محافظات

صحة الغربية: وفاة ممرضة بمستشفى حميات كفر الزيات بعد إصابتها بفيروس كورونا

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:19 م
مستشفي حميات كفرالزيات
مستشفي حميات كفرالزيات
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احمد علي
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم عن وفاة ليلى عطية ممرضة بمستشفى حميات كفرالزيات إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.


صرح بذلك الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزاره الصحة لافتا إلى أنه جرى تغسيل وتكفين الجثمان طبقا للإجراءات الاحترازية ودفنها بمقابر الأسرة.

ونعت نقابة التمريض ومديرية الصحة بالغربية فى بيان مساء السبت، الفقيدة الراحلة بأن يتغمدها الله بواسع رحمته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان واحتسابها من الشهداء.

وكانت الممرضة قد ظهرت عليها مؤخرا، أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

 وأجريت عدة فحوصات طبية وجاءت النتيجة إيجابية وتأكدت الإصابة بفيروس كورونا، وتم عزلها داخل العزل الصحي، إلى أن وافتها المنية.
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