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محافظات

السكرتير المساعد لسوهاج يتفقد موقع انهيار منزل بمدينة جرجا

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:51 م
انهيار منزل في سوهاج
انهيار منزل في سوهاج
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أنغام الجنايني
توجه اللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج إلى موقع حادث انهيار منزل بإحدى الحارات بمدينة جرجا، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وذلك لتفقد موقع الحادث ومعاينة الأضرار الناتجة عنه، بحضور عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، وممثلي الصحة والاسعاف والتضامن الاجتماعي وشركات المياه والكهرباء والغاز، وقوات الشرطة.

ووجه " الفقي " بسرعة رفع الأنقاض وحصر الخسائر وتقديم المساعدات العاجلة واللازمة عن طريق التضامن الاجتماعي للمتضررين من الحادث، واتخاذ الإجراءات الاحترازية بالنسبة للمنازل المجاورة وإخلائها من السكان لحين التأكد من سلامتها، وعدم تعرضها للخطر، مع توفير أماكن بديلة ومجهزة للأسر التي سيتم إخلاؤها.


كانت غرفة الأزمات بالمحافظة قد تلقت إخطارا صباح اليوم بانهيار منزل مكون من طابقين من الطوب اللبن بمدينة جرجا، وعلى الفور أصدر محافظ سوهاج توجيهاته بالدفع بقوات الحماية المدنية، والإسعاف، ومعدات الوحدة المحلية لرفع الأنقاض، حيث قامت الوحدة المحلية بفصل المرافق عن المنزل والمنازل المجاورة، وفرض كردون امنى بالتعاون مع قوات الشرطة، وقد أسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص واصابة آخر تم نقله لتلقى العلاج بمستشفى جرجا المركزي.
السكرتير المساعد لسوهاج يتفقد موقع انهيار منزل بمدينة جرجا
السكرتير المساعد لسوهاج يتفقد موقع انهيار منزل بمدينة جرجا
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