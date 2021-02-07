السكرتير المساعد لسوهاج يتفقد موقع انهيار منزل بمدينة جرجا

توجه اللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج إلى موقع حادث انهيار منزل بإحدى الحارات بمدينة جرجا، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وذلك لتفقد موقع الحادث ومعاينة الأضرار الناتجة عنه، بحضور عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، وممثلي الصحة والاسعاف والتضامن الاجتماعي وشركات المياه والكهرباء والغاز، وقوات الشرطة.





ووجه " الفقي " بسرعة رفع الأنقاض وحصر الخسائر وتقديم المساعدات العاجلة واللازمة عن طريق التضامن الاجتماعي للمتضررين من الحادث، واتخاذ الإجراءات الاحترازية بالنسبة للمنازل المجاورة وإخلائها من السكان لحين التأكد من سلامتها، وعدم تعرضها للخطر، مع توفير أماكن بديلة ومجهزة للأسر التي سيتم إخلاؤها.







