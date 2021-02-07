إدمان الهاتف.. شاهد| خبير أمن معلومات يحذر من الواي فاي المنزلي

قال المهندس وليد عبد المقصود، خبير أمن المعلومات ، إن الأم التي لا تنام مبكرا، وتسهر لفترات طويلة على مواقع التواصل الاجتماعي، تدخل في مرحلة إدمان الهاتف وقد تصاب بالأرق الدائم.





وأشار المهندس وليد عبد المقصود، خلال استضافته في برنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية "دي إم سي"، إلى أن الشخص الذي يترك هاتفه قبل النوم بنصف ساعة، لا يعتبر شخصا مدمنا للسوشيال ميديا، على خلاف الذي ينام وهو يتصفح المواقع.





ولفت خبير أمن المعلومات، إلى أن الإفراط في استخدتم الهاتف، ينتج عن السهر لفترات طويلة، مما يؤثر على نظام أبنائها.





وكشف أن من الخطورة على الطفل الأقل من 3 سنوات مشاهدة التلفزيون متابعا: "أن الشخص الذي يتخيل أن هاتفه يرن هو شخص مدمن للهاتف".





وأكد أن ذبذابات الهاتف تسبب التأثير على أحلام الشخص، وانزعاجه خلال النوم، مما يجعله يشعر بالأرق، والأحلام المزعجة، معقبا: "الواي فاي يزيد من مخاطر استخدام الهاتف ثلاثة أضعاف".

