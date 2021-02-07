مع انطلاقة اليوم.. غرامة تصل لـ 2 مليون للعروض الوهمية بـ الأوكازيون

مع بوادر نهاية فصل الشتاء من كل عام ينتظر ملايين المواطنين موعد إعلان المحال العامة عن خصومات بأسعار السلع والمنتجات والأجهزة الكهربائية ودائما تتصدر الملابس أهتمامات الأفراد حيث يتجه العديد منهم إلي الشراء بنهاية أيام الفصل لعدة أسباب يمكن أن تكمن في توفير مبالغ مالية أو عدم قدرة البعض منهم علي الشراء ببداية التزيلات الجديدة والمعروفة بـ "الكولكيشن الأول".





وأعلن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن موسم الأوكازيون الشتوي يبدأ في السابع من فبراير الجاري وسيستمر لمدة شهر، موضحا أنه من المتوقع أن تتراوح نسبة التخفيضات هذا العام تصل إلي 70 % في كافة المحافظات.





وتستعد محلات الملابس والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية ومقدمو الخدمات للاشتراك في الأوكازيون الشتوي 7 فبراير الجاري، بعد قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 16 لسنه 2021 ببدء فترة التصفية الأولى - الأوكازيون الشتوى - لعام 2021 اعتبارًا من يوم 7 فبراير المقبل ولمدة شهر، وأن يكون لكل محل أسبوعان.





وتنص المادة رقم 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018: علي أن يلتزم المورد والمعلن بتجنب أى سلوك خادع ينصب على عدد من العناصر منها الاعلان عن وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة بما يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك وقوعه فى خلط أو غلط وتكون عقوبة الاعلان المضلل تصل إلى غرامة مادية بمبلغ لا يقل عن 50 ألف جنيه ولا يتجاوز 2 مليون جنيه.





ومنحت المادة (21): المستهلك خلال ثلاثين يوما من تسلم السلعة الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله، ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها.





كما أعطت المادة 17 الحق للمستهلك في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.





وفي هذا الصدد كشف أحمد كمال المتحدث، الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إعداد غرفة مركزية لمتابعة الأسواق مع بدء انطلاق الأوكازيون لمراقبة الأسواق والمولات التجارية، والتأكد من التزام التجار بالتخفيضات المعلنة، وبشروط الاشتراك في الأوكازيون، موضحا أن مشاركتهم اختيارية.





وأكد " كمال" أن وزارة التموين، وجهت بإجراءات صارمة للتأكد من جودة المنتجات المعروضة خلال الأوكازيون، فضلًا عن مواجهة العروض الوهمية، وتحرير محاضر ضد المنافذ المروجة له، حيث ستشمل فترة الأوكازيون مرحلة عيد الأضحى المبارك، وأن تلتزم الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع، وموضحًا بها السعر قبل، وبعد التخفيض خلال فترة الأوكازيون.



