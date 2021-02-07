ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بلاش ألماظ.. وزارة التموين تقدم نصيحة لراغبي الاستثمار |شاهد

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:37 م
مستشار وزير التموين
مستشار وزير التموين
Advertisements
نورهان رأفت
قدم الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، نصيحة مهمة لمحبي الاستثمار في شراء الذهب أو الألماظ، موضحا أنه لابد من وجود ثقافة ادخارية في شراء الذهب والاتجاه إلى المشغولات الشعبية والسبائك والتي تتميز بالمصنعية القليلة .

وأضاف الدكتور ناجي فرج ، خلال استضافته في برنامج "صباحك مصري" والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن الألماظ سعره تقديري وفي جميع الأحوال يسبب الخسارة في حالة تعرضه لأي خدش.

ولفت إلى أن الادخار في الذهب أفضل من الأحجار الكريمة، معقبا: "اللي عاوز يدخر يلجأ للذهب العادي".

وأشار إلى أنه لا يوجد ثقف معين لسعر الذهب وهذا يعود للبورصة العالمية فضلا عن جائحة كورونا التي أثرت علي كثير من الدول.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الغرفة التجارية: كورونا توقف السياحة وتهزم تجارة المشغولات الذهبية بالبحر الأحمر

رابطة جواهرجية مصر: تطبيق مشروع رقمنة دمغ المصوغات بالليزر يحمي المشغولات الذهبية

وزير التموين: الدمغة بالليزر تحافظ على المشغولات الذهبية

تراجع في المعدلات.. دمغ 60 طن مشغولات ذهبية خلال 2020

مستشار وزير التموين: الذهب الاستثمار الآمن للمواطن البسيط .. فيديو

اكتشفها الفراعنة.. حكاية تصنيع أول حلى ومجوهرات بالذهب فى عهد المصرى القديم

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. قرار عاجل من السكك الحديدية السعودية لمسافريها

أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف عن إطلالات عائشة بن أحمد في عيد ميلادها

مدرب المنتخب الأولمبي: الأهلي سيفوز على بايرن ميونيخ بهدفين لـ مروان محسن

محمود كهربا قبل مواجهة بايرن ميونخ: ليس هناك ما تخسره.. ربك موجود

هل التدخين حرام وشرب السجائر ينقض الوضوء.. اعرف رأي الشرع

صدام جديد.. تاريخ مباريات حسام حسن أمام الزمالك قبل مباراة اليوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. كيا سيراتو 2022 تظهر أثناء اختبارها

في عيد ميلاددها.. 15 صورة تبرز جمال وأناقة نادين نسيب نجيم

بعد تصدرها التريند.. شاهد أجمل فساتين سامية الطرابلسي