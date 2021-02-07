بلاش ألماظ.. وزارة التموين تقدم نصيحة لراغبي الاستثمار |شاهد

قدم الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، نصيحة مهمة لمحبي الاستثمار في شراء الذهب أو الألماظ، موضحا أنه لابد من وجود ثقافة ادخارية في شراء الذهب والاتجاه إلى المشغولات الشعبية والسبائك والتي تتميز بالمصنعية القليلة .





وأضاف الدكتور ناجي فرج ، خلال استضافته في برنامج "صباحك مصري" والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن الألماظ سعره تقديري وفي جميع الأحوال يسبب الخسارة في حالة تعرضه لأي خدش.





ولفت إلى أن الادخار في الذهب أفضل من الأحجار الكريمة، معقبا: "اللي عاوز يدخر يلجأ للذهب العادي".





وأشار إلى أنه لا يوجد ثقف معين لسعر الذهب وهذا يعود للبورصة العالمية فضلا عن جائحة كورونا التي أثرت علي كثير من الدول.

