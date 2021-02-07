بتوجيهات من الرئيس السيسي.. مصر ترسل شحنة مساعدات طبية إلى السودان

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن إرسال شحنة من المساعدات الطبية تبلغ 32 طنًا إلى دولة السودان، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم للقطاع الصحي بالسودان، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الشحنة شملت 16 طنًا من ألبان الأطفال، بالإضافة إلى 16 طنًا من من الأدوية والمستلزمات الطبية تضم مستلزمات وقائية وأدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا، وذلك لدعم الشعب السوداني الشقيق خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.



