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برلمان

جبالي لـ النواب: أشكر المعارضة الوطنية وممنوع استخدام الكلمات الأجنبية

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:31 م
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اعضاء البرلمان بعدم استخدام الكلمات الأجنبية، خلال كلماتهم في الجلسة العامة للمجلس.

وقال جبالي، تعقيبا على إحدى النائبات التي قالت كلمة "سنترز"، تحذف تلك الكلمة من المضبطة، خاصة أنها تعني مراكز، وهي كلمة معروفة فى اللغة العربية، مطالبا النواب بالالتزام باللائحة.

وأضاف: وزير الاتصالات كان قادر على عرض بيانه باللغة الانجليزية ولكنه لم يفعل ونحن نشكره على ذلك.

ووجه رئيس مجلس النواب الشكر للنواب، علي تعقيباتهم على بيان وزير الاتصالات، قائلا :" أشكر المعارضة الوطنية".
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