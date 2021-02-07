ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

آداب القاهرة: حالات الاشتباه بكورونا خلال الامتحانات تتوجه إلى عيادة كوفيد بـ قصر العيني

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:37 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
مريم عزت
كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن كيفية تعامل الكلية مع حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا خلال فترة امتحانات الفصل الدراسى الأول. 

وقال الدكتور شريف كامل لـ صدى البلد ، أن الجامعة خصصت وحدة لمكافحة العدوى بكليات الجامعة، يتم من خلالها تحديد موعد لحالات الاشتباه لأخذ مسحة وفحصها، وإبلاغ المريض بالنتيجة بعد 48 ساعة.


وأضاف، أنه بالنسبة لحالات الإصابة، من أعضاء هيئة التدريس أو العاملين، يتوجه المريض إلى عيادة "كوفيد" بالقصر العيني، ويتم صرف البروتوكول ويتم العزل منزليًا بالنسبة للحالات غير الحرجة . 

وكان عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة قد أوضح، أن الامتحانات ستعقد بنظام "البابل شيت" اعتبارا من يوم 21 لطلاب الدراسات العليا بالكلية، على أن يتم إجراؤها لطلاب مرحلة الليسانس بداية من شهر مارس المقبل.

وشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة، والتزام الجميع بها، سواء الطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس، وعدم السماح لأي طالب بالدخول لمقر الكلية دون ارتداء الكمامة، ومنع التجمعات بينهم وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عميد آداب القاهرة يكشف موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول

آداب جامعة القاهرة تطلق مسابقة التميز في التعليم عن بعد.. وعميد الكلية: الامتحانات تسير بشكل طبيعي.. ونطبق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

عدم زيادة الامتحان عن ساعة ونصف.. آداب القاهرة تكشف عن إجراءاتها لاختبارات الفصل الدراسي الأول

كيف سيكون شكل امتحانات طلاب السنوات النهائية بالجامعات؟ تفاصيل

تخصيص غرف للعزل وفرق طبية للتعامل مع المشتبه بإصابتهم وتشديدات على الإجراءات الاحترازية.. كيف استعدت جامعة القاهرة للتعامل مع حالات الاشتباه بكورونا

لطلاب القاهرة.. كلية الآثار تعلن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول.. وعميد آداب القاهرة يكشف عن شروط أعذار الامتحانات

ترشيحاتنا

بعد إصابته بكسر سابق في القدم .. فحوص جديدة تكشف وضع بايدن الصحي

الكويت تكشف موعد الانتهاء من تطعيم مواطنيها بقاح كورونا

تامر عبدالحميد لـ مرتضى منصور: كلمة الحق تنتصر في النهاية

كيلو الفراخ بـ 17 جنيهاً.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

المخالفات فى النيابة.. ماذا يعنى رفض طعن مرتضى منصور بشأن رئاسة الزمالك

شايف الطموح.. أحمد شوبير يهاجم رمضان صبحي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الجيل الجديد من S-Class موديل 2021 في مصر

جذابة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات صفاء سلطان

لأول مرة.. كيا سيراتو 2022 تظهر أثناء اختبارها