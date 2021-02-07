آداب القاهرة: حالات الاشتباه بكورونا خلال الامتحانات تتوجه إلى عيادة كوفيد بـ قصر العيني





وقال الدكتور شريف كامل لـ صدى البلد ، أن الجامعة خصصت وحدة لمكافحة العدوى بكليات الجامعة، يتم من خلالها تحديد موعد لحالات الاشتباه لأخذ مسحة وفحصها، وإبلاغ المريض بالنتيجة بعد 48 ساعة.





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وأضاف، أنه بالنسبة لحالات الإصابة، من أعضاء هيئة التدريس أو العاملين، يتوجه المريض إلى عيادة "كوفيد" بالقصر العيني، ويتم صرف البروتوكول ويتم العزل منزليًا بالنسبة للحالات غير الحرجة .





وكان عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة قد أوضح، أن الامتحانات ستعقد بنظام "البابل شيت" اعتبارا من يوم 21 لطلاب الدراسات العليا بالكلية، على أن يتم إجراؤها لطلاب مرحلة الليسانس بداية من شهر مارس المقبل.

وشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة، والتزام الجميع بها، سواء الطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس، وعدم السماح لأي طالب بالدخول لمقر الكلية دون ارتداء الكمامة، ومنع التجمعات بينهم وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم.

كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن كيفية تعامل الكلية مع حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا خلال فترة امتحانات الفصل الدراسى الأول.