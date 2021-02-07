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أخبار العالم

نتائجه واعدة.. الصحة السعودية تشيد بلقاح أسترازينيكا ضد كورونا

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:20 م
لقاح استرازينيكا
لقاح استرازينيكا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، أن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، يعتبر من أكثر اللقاحات استخداما، مشيدة بنتائجه الواعدة.

ووفقًا لـ"العربية"، أكدت الوزارة السعودية، أن أي لقاح يتم تطويره يجب أن يعتمد من هيئة الغذاء والدواء، لافتة إلى أن الهيئة ملتزمة بالفعالية والأمان لاعتماد أي لقاح.

وكانت المملكة العربية السعودية، سجلت اليوم الأحد، انخفاضا نسبيا في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد في بيانها اليومي بشأن مستجدات كورونا، تسجيل 317 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 370278 حالة.

ويعد ذلك انخفاض نسبيا مقارنة بتسجيل 386 إصابة جديدة في اليوم السابق، كأعلى حصيلة للإصابات اليومية بالفيروس في البلاد منذ أشهر.

وقالت الصحة السعودية إنه تم تسجيل 278 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 361515 حالة.

وأكدت الوزارة تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6402 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2361 والحالات الحرجة 408 حالات.
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