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رياضة

موعد مباراة مصطفى محمد القادمة.. جالاتا سراي ضد الانيا سبور

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:42 م
مصطفي محمد
مصطفي محمد
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عبدالله هشام
يستضيف فريق جالاتا سراي المحترف ضمن صفوفه المصري مصطفى محمد منافسه ألانيا سبور يوم الأربعاء الموافق 10-2 ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس تركيا.

وتقام المباراة بين جالاطا سراي والانيا سبور في تمام الساعة الثامنة الا ربع بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة ATV Türkiye - Sportdigital.

وقاد مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي، فريقه للفوز على فنربخشه في ديربي تركيا والذي أقيم مساء أمس السبت، ضمن منافسات الدوري التركي.

وانتصر جالاتا سراي بهدف وحيد على فنربخشه سجله مصطفى محمد في الدقيقة 54 من زمن اللقاء.

وجاء هدف مصطفى محمد الرائع بعدما راوغ مدافع فنربخشه وسدد كرة قوية سكنت شباك الخصم بنجاح. ويعد هذا هو الهدف الثاني في المباراة الثانية لمصطفى محمد مع جالاتا سراي، بعدما سجل في مباراته الأولى من ركلة جزاء أمام قاسم باشا. 

وانتقل مصطفى محمد إلى جالاتا سراي قادما من الزمالك في الانتقالات الشتوية الماضية لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.

 وارتفع رصيد جالاتا سراي بعد الفوز على فنربخشه إلى النقطة 48 في صدارة جدول ترتيب الدوري، وبنفس الرصيد مع فنربخشه صاحب الوصافة.
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