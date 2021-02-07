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أخبار العالم

بينهم مسئول بالمخابرات.. مقتل 12 شرطياً في انفجار قنبلة وسط الصومال

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:58 م
مقتل 12 شرطي في انفجار
مقتل 12 شرطي في انفجار قنبلة وسط الصومال
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قسم الخارجي
أفادت وسائل إعلام مختلفة، اليوم الأحد، بمقتل 12 فردًا من قوات الأمن الصومالية جراء انفجار قنبلة وسط البلاد. 

ويأتي ذلك في وقت تزداد فيه الهجمات الإرهابية ضد قوى الأمن تزامناً مع محاولات الحكومة الاتفاق مع قادة الأقاليم على تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قتل مسؤول بالمخابرات الصومالية في انفجار استهدف سيارته بوسط البلاد.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية اليوم الأحد، إن "رئيس المخابرات لمدينة طومسريب، عبد الرشيد عبدي شيخ، قتل في انفجار لغم على جانب الطريق استهدف سيارته بالقرب من المدينة".

ولم تتبن أية جهة المسؤولية إلى الآن.

والاسبوع الماضي، وقع انفجار أمام فندق يقصده مسؤولون حكوميون في مقديشيو. وقالت الشرطة الصومالية إن قوات الأمن تقاتل مسلحين لإنهاء حصار على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو.

وأكد قائد بالشرطة الصومالية أحمد حسن، حينها، أن سيارة مفخخة انفجرت عند بوابة فندق أفريك، وأعقبها إطلاق نار سمع داخل الفندق.
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