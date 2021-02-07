تحرير 1385 محضرًا بعدم ارتداء الكمامة في دمياط





وصلت اجمالى عدد المحاضر التى حررت للمواطنين بمدن وقري محافظة دمياط ـتفعيلا لقرارات مجلس الوزراء بشأن الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد،اجمالى 1385 محضر عدم ارتداء الكمامة بواقع 1360 محضرًا ضد أفراد و 25 ضد منشآت وبلغ إجمالى عدد المحاضر التى تم التصالح مع المخالفين لقرار ارتداء الكمامة 1356 بقيمة إجمالية 102.6 ألف جنيه.





وعلى صعيد اخر ، تم غلق وتشميع 34 مركز دروس خصوصية و25 منشأة وفض 24 سوقًا عشوائية وعدد 14 افراح وعزاء بمختلف نطاق محافظة دمياط.





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