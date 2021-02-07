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محافظات

تحرير 1385 محضرًا بعدم ارتداء الكمامة في دمياط

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:07 م
غلق وتشميع المحلات
غلق وتشميع المحلات
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زينب الزغبي
واصلت الاجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط حملاتها  المكبرة على المطاعم والكافيهات لتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.

حيث استهدفت الحملات المرور على عدد من المنشآت والمطاعم والمقاهي بعدة مناطق بالمدن والقري تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتنفيذ حملات مستمرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد و كافة التعليمات الصادرة فى هذا الشأن.

وصلت اجمالى عدد المحاضر التى حررت للمواطنين بمدن وقري محافظة دمياط ـتفعيلا لقرارات مجلس الوزراء بشأن الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد،اجمالى  1385 محضر عدم ارتداء الكمامة بواقع 1360 محضرًا ضد أفراد و 25 ضد منشآت وبلغ إجمالى عدد المحاضر التى تم التصالح مع المخالفين لقرار ارتداء الكمامة 1356 بقيمة إجمالية 102.6 ألف جنيه.

وعلى صعيد اخر ، تم غلق وتشميع 34 مركز دروس خصوصية و25 منشأة وفض 24 سوقًا عشوائية وعدد 14 افراح وعزاء بمختلف نطاق محافظة دمياط.

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تحرير 1385 محضرًا بعدم ارتداء الكمامة في دمياط
تحرير 1385 محضرًا بعدم ارتداء الكمامة في دمياط
تحرير 1385 محضرًا بعدم ارتداء الكمامة في دمياط
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