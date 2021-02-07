وزير الطيران في جولة تفقدية لشركة إير كايرو

قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بجولة تفقدية لشركة إير كايرو إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، رافقه خلال الزيارة باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام . وكان فى استقباله حسين الشريف رئيس شركة إير كايرو .





وفى بداية الزيارة تفقد وزير الطيران المبنى الإداري للشركة وتابع وزير الطيران سير العمل وجداول تشغيل الرحلات الجوية كما استعرض رئيس الشركة خطة العمل ورؤيتها خلال الفترة القادمة مشيرًا إلى أن الشركة حققت نتائج إيجابية خلال العام المالى2020 مقارنة بالأعوام السابقة، كما استطاعت الشركة تحديث أسطول طائرتها بأحدث الطرازات حيث انضمت طائرة جديدة من طراز A320CEO-Sharklet لأسطول الشركة، و من المتوقع إنضمام 4 طائرات أخرى من طراز A320NEO خلال العام الحالى .





وخلال اللقاء أثنى الوزير على ما حققته الشركة من إنجاز ملموس بما يتوافق مع استراتيجية وزارة الطيران نحو التطوير من أجل تحقيق التنمية الشاملة لقطاع الطيران المدنى، مضيفًا أن الوزارة تحرص على تحقيق التناغم والتكامل بين جميع شركات الطيران المصرية بما يساهم في رفع معدلات التنمية الاقتصادية لهذا القطاع الحيوى.





جدير بالذكر أن شركة إير كايرو قامت بدور كبير في نقل المصريين العالقين خلال جائحة كورونا بعدد من دول العالم ، كما استطاعت الشركة خلال الفترة الماضية أن توسع شبكة خطوطها الجوية وتزيد من وجهاتها حول العالم حيث فتحت نقاط إلى كل من براغ /التشيك / طشقند / أوزبكستان / بيلاروسيا / دوسلدورف و فرانكفورت و زيوريخ / (أرمينيا) /كوبنهاجن/ستوكهولم/ جدة و الرياض و عمان بالأردن.





كما تسعى الشركة لفتح أسواق جديدة في قارة أفريقيا من أجل تحقيق المنافسة العالمية مع نظيرتها من شركات الطيران الأخرى، حيث وقعت الشركة مؤخرًا مذكرة تفاهم للدخول في شراكة اقتصادية مع شركة South Sudan Supreme Airline لتشغيل شبكة من الخطوط الإقليمية في الدول المحيطة بدولة جنوب السودان .