لم يكن نشطا مع زوجته.. تفاصيل تحول نجم مصارعة wwe جنسيا

أعلن المصارع المحترف السابق في مصارعة WWE "تايلر ريكس"، تحوله جنسيا يوم الخميس ليصبح في هيئة امرأة بدل من كونه رجل مفتول العضلات.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية أنه في اليوم التالي من إعلان المصارع الشهير البالغ من العمر 42 عامًا تحوله لامرأة تحدث إلى قناة إكسترا عن تجربته الأخيرة.

وكشف النجم تايلر ريكس، أنه لم يكن نشط جنسيًا مع زوجته، ليكون هذا مؤشر لتحويله جنسيا.

وقال المصارع المتحول جنسيا خلال لقائه التلفزيوني: "لقد تغيرت حياتي الحميمة قليلًا مع زوجتي نحن لسنا نشطين بهذه الطريقة في الوقت الحالي، وما اكتشفناه هو جزء مختلف تمامًا من علاقتنا".

وأوضح المصارع أن عملية تحوله جنسيا لم تكن سلسلة أو سهلة، مضيفا: "كان هناك الكثير من المشاعر الصعبة والصدمة في محاولة اكتشاف كيف كنت سأقدم نفسي للعالم ووجود زوجتي بريسيلا بجانبي كدعم كبير قد غير ذلك لقد كانت مثل الصخرة التي استند عليها".

وتابع المصارع خلال لقاءه أنه على الرغم من نجاحاته خلال وبعد مسيرته في WWE، لا يزال يصارع مع شخصية سرية تسكن في أعماقه هذه شخصية كان يخبئها في صمت منذ الطفولة.

والنجم المشهور باسم "تايلر ريكس" أعلن عن تغيير جنسه واسمه ليصبح "غابي"، ووصف قصته الشخصية بأنها "قصة مثيرة عن التحول الجنسي" من نجم بطولة WWE إلى أنثى رائعة مكتملة الأنوثة. ووضع ريكس حدا لمسيرته الاحترافية في عام 2012 بعد سلسلة من العروض الناجحة على حلبات المصارعة.