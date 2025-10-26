قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليونيسيف: ملتزمون بالبقاء في غزة لدعم الأطفال.. فيديو
يونيسيف: آلاف الأطـ.ـفال في غزة يواجهون سوء التغذية .. فيديو
وزير الصحة يلتقي محافظ قنا لبحث إنشاء مستشفى للأورام في أبوتشت
الديهي: بلجيكا تحقق في واقعة مراقبة عناصر إخوانية لفندق إقامة الرئيس السيسي
أبو الغيط: منصب وزير الخارجية أصعب من أمين الجامعة العربية.. وسد النهضة نتيجة فوضى 2011
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم
أبوالغيط: مصر حشدت مليون جندي في حرب أكتوبر.. والسادات كان قائداً حديديا
تقليص الخطوات| كيفية استخراج تراخيص البناء الجديدة 2025.. وعدد الأدوار المسموح بها
رئيس إيطاليا: نُقدّر جهود شيخ الأزهر في نشر السلام وتعزيز الحوار بين الأديان
المصري البورسعيدي يتقدم على الاتحاد الليبي بهدف نظيف بالشوط الأول بالكونفيدرالية
الداخلية اللي فرحتني.. تامر أمين: واقعة ضرب المسن خلت دمي بيغلي
أبوالغيط: السادات لم يلتق كيسنجر قبل حرب أكتوبر.. وحافظ إسماعيل واجهه برسالة قوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بيطري كفر الشيخ تنظم ندوة علمية حول فيروسات الجدري وأمراضها.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمود زيدان

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، اليوم، ندوة علمية موسعة بعنوان «فيروسات الجدري وأمراضها في الحيوانات والطيور وطرق المواجهة والسيطرة»، وذلك تحت رعاية الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور سمير الشاذلي، عميد كلية الطب البيطري، وتنظيم الدكتور سلامة عثمان، أستاذ ورئيس قسم طب الحيوان ومنسق الندوة.

حاضر في الندوة كل من الدكتور مجدي الجعبري، أستاذ الأمراض المعدية بكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، بمحاضرة بعنوان «فيروسات الجدري وأمراضها في الحيوانات»، وكذلك الدكتور فارس الخياط، مدرس أمراض الطيور والأرانب بالكلية، بمحاضرة بعنوان «جدري الطيور وطرق التعامل والوقاية والسيطرة عليه»، وذلك بحضور الأطباء البيطريين وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.

وخلال كلمته، رحب الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، بالسادة الحضور، مؤكداً أن الجامعة تولي أهمية خاصة للبرامج التوعوية والتدريبية التي تستهدف تعزيز دور الكليات العملية في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن الأمراض الوبائية تمثل تحديًا حقيقيًا لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود البحثية والعلمية لتقديم حلول علمية وتطبيقية.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة حريصة على دعم البرامج البحثية في مجال الطب البيطري، لما لها من دور مباشر في دعم الاقتصاد القومي وضمان الأمن الغذائي، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتحسين الإنتاج بما يتوافق مع معايير الصحة العامة.

من جانبها، أكدت الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذه الندوات تأتي ضمن سلسلة فعاليات متواصلة تهدف إلى نشر الوعي الصحي والبيئي بين المربين والمزارعين والمختصين، مشيرة إلى أن كلية الطب البيطري تعد ركيزة أساسية في منظومة خدمة المجتمع بجامعة كفر الشيخ من خلال القوافل البيطرية والندوات التوعوية والدورات التدريبية.

ولفتت إلى حرص الجامعة الدائم علي ربطها بقضايا المجتمع واحتياجاته الفعلية، وتفعيل دور الخدمة المجتمعية في الحد من انتشار الأمراض ورفع الوعي بطرق الوقاية والعلاج.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور سمير الشاذلي عميد كلية الطب البيطري، أن الكلية مستمرة في أداء دورها العلمي والبحثي والتطبيقي، مشيراً الي حرص الكلية على إعداد كوادر بيطرية مؤهلة علميًا ومهنيًا قادرة على التعامل مع التحديات الصحية التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، من خلال التدريب المستمر والبحث العلمي الجاد.

وأوضح أن الندوة تأتي في توقيت مهم نتيجة انتشار بعض الأمراض الفيروسية في البيئات الريفية وأماكن التربية.

وأشار الدكتور سلامة عثمان أستاذ ورئيس قسم طب الحيوان، منسق الندوة، إلى ان الندوة تهدف إلى نقل أحدث المعلومات العلمية حول فيروسات الجدري وطرق انتشارها وتأثيرها على الإنتاج الحيواني والداجني، موضحًا أن التشخيص المبكر واتباع برامج التحصين والوقاية يُعدّ الضمان الأساسي لحماية الثروة الحيوانية والداجنة.

واستعرض الدكتور مجدي الجعبري أستاذ الأمراض المعدية خلال محاضرته طبيعة فيروسات الجدري التي تصيب الحيوانات، وآليات العدوى، والأعراض الإكلينيكية، وسبل التشخيص المعملي، مؤكدًا أن التحكم في المرض يعتمد على إجراءات الحجر البيطري والتحصين وتحسين الظروف الصحية داخل المزارع.

كما تناول الدكتور فارس الخياط مدرس أمراض الطيور والأرانب، في محاضرته مرض جدري الطيور، موضحًا أسباب ظهوره، وطرق انتقاله، وأهم أعراضه، والتعامل البيطري معه، مشددًا على أن الوقاية تبدأ من تحسين بيئة التربية والتطهير الدوري والالتزام ببرامج التحصين والمتابعة البيطرية المستمرة.

وفي ختام الندوة، دار نقاش مفتوح بين الحضور والمحاضرين، تم خلاله الإجابة عن أسئلة تتعلق ببرامج الوقاية، وجدوى التحصينات، وآليات السيطرة على الأمراض في مزارع التربية الريفية والصناعية.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ جامعات جامعة كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

ارشيفية

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

حكمة نهائى السوبر الأوروبي

حكمة نهائى السوبر الأوروبي: إطلالتي سر شقائي وصلاح ليس فتي أحلامي

سعد الصغير

«النقض» ترفض الطعن المقدم من دفاع سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر

جمال عبد الحميد

جمال عبد الحميد يشكر إدارة الأهلي.. والسبب مفاجأة

أحد المعلمين المصابين بالحادث

بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج

موعد شهر رمضان 2026

بدأ العد التنازلي.. موعد شهر رمضان 2026 وأول أيام عيد الفطر فلكيا

ترشيحاتنا

زيلينسكي

زيلينسكي: المملكة المتحدة تعزز دعمها لأوكرانيا بأنظمة دفاع جوي وصواريخ وطائرات مسيرة

إصابة 12 جنديًا إسرائيليًا في حادث عملياتي قرب حدود قطاع غزة

إصابة 12 جنديا إسرائيليا في حادث عملياتي قرب حدود قطاع غزة

سفير مصر برام الله يسلم الرئيس الفلسطيني دعوة من الرئيس السيسى للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

سفير مصر برام الله يسلم الرئيس الفلسطيني دعوة من الرئيس السيسى للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

بالصور

هيدي كرم تواجه نيرمين سيف الدين في وتر حساس 2

هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

فيديو

محمود الليثي وطارق الشيخ

طارق الشيخ ومحمود الليثي يطرحان ديو "تاجر السعادة"

زينة

زينة تتعرض لإصابة في قدمها قبل أيام من عرض ورد وشوكولاتة

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد