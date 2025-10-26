بيطري كفر الشيخ تنظم ندوة علمية حول فيروسات الجدري وأمراضها.. صور

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، اليوم، ندوة علمية موسعة بعنوان «فيروسات الجدري وأمراضها في الحيوانات والطيور وطرق المواجهة والسيطرة»، وذلك تحت رعاية الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور سمير الشاذلي، عميد كلية الطب البيطري، وتنظيم الدكتور سلامة عثمان، أستاذ ورئيس قسم طب الحيوان ومنسق الندوة.

حاضر في الندوة كل من الدكتور مجدي الجعبري، أستاذ الأمراض المعدية بكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، بمحاضرة بعنوان «فيروسات الجدري وأمراضها في الحيوانات»، وكذلك الدكتور فارس الخياط، مدرس أمراض الطيور والأرانب بالكلية، بمحاضرة بعنوان «جدري الطيور وطرق التعامل والوقاية والسيطرة عليه»، وذلك بحضور الأطباء البيطريين وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.

وخلال كلمته، رحب الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، بالسادة الحضور، مؤكداً أن الجامعة تولي أهمية خاصة للبرامج التوعوية والتدريبية التي تستهدف تعزيز دور الكليات العملية في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن الأمراض الوبائية تمثل تحديًا حقيقيًا لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود البحثية والعلمية لتقديم حلول علمية وتطبيقية.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة حريصة على دعم البرامج البحثية في مجال الطب البيطري، لما لها من دور مباشر في دعم الاقتصاد القومي وضمان الأمن الغذائي، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتحسين الإنتاج بما يتوافق مع معايير الصحة العامة.

من جانبها، أكدت الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذه الندوات تأتي ضمن سلسلة فعاليات متواصلة تهدف إلى نشر الوعي الصحي والبيئي بين المربين والمزارعين والمختصين، مشيرة إلى أن كلية الطب البيطري تعد ركيزة أساسية في منظومة خدمة المجتمع بجامعة كفر الشيخ من خلال القوافل البيطرية والندوات التوعوية والدورات التدريبية.

ولفتت إلى حرص الجامعة الدائم علي ربطها بقضايا المجتمع واحتياجاته الفعلية، وتفعيل دور الخدمة المجتمعية في الحد من انتشار الأمراض ورفع الوعي بطرق الوقاية والعلاج.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور سمير الشاذلي عميد كلية الطب البيطري، أن الكلية مستمرة في أداء دورها العلمي والبحثي والتطبيقي، مشيراً الي حرص الكلية على إعداد كوادر بيطرية مؤهلة علميًا ومهنيًا قادرة على التعامل مع التحديات الصحية التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، من خلال التدريب المستمر والبحث العلمي الجاد.

وأوضح أن الندوة تأتي في توقيت مهم نتيجة انتشار بعض الأمراض الفيروسية في البيئات الريفية وأماكن التربية.

وأشار الدكتور سلامة عثمان أستاذ ورئيس قسم طب الحيوان، منسق الندوة، إلى ان الندوة تهدف إلى نقل أحدث المعلومات العلمية حول فيروسات الجدري وطرق انتشارها وتأثيرها على الإنتاج الحيواني والداجني، موضحًا أن التشخيص المبكر واتباع برامج التحصين والوقاية يُعدّ الضمان الأساسي لحماية الثروة الحيوانية والداجنة.

واستعرض الدكتور مجدي الجعبري أستاذ الأمراض المعدية خلال محاضرته طبيعة فيروسات الجدري التي تصيب الحيوانات، وآليات العدوى، والأعراض الإكلينيكية، وسبل التشخيص المعملي، مؤكدًا أن التحكم في المرض يعتمد على إجراءات الحجر البيطري والتحصين وتحسين الظروف الصحية داخل المزارع.

كما تناول الدكتور فارس الخياط مدرس أمراض الطيور والأرانب، في محاضرته مرض جدري الطيور، موضحًا أسباب ظهوره، وطرق انتقاله، وأهم أعراضه، والتعامل البيطري معه، مشددًا على أن الوقاية تبدأ من تحسين بيئة التربية والتطهير الدوري والالتزام ببرامج التحصين والمتابعة البيطرية المستمرة.

وفي ختام الندوة، دار نقاش مفتوح بين الحضور والمحاضرين، تم خلاله الإجابة عن أسئلة تتعلق ببرامج الوقاية، وجدوى التحصينات، وآليات السيطرة على الأمراض في مزارع التربية الريفية والصناعية.