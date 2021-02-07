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أخبار العالم

واشنطن: نهج بايدن تجاه الاتفاق النووي مرتبط بـ "تركيز إيران" على مناقشات الشراكة مع حلفائنا

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:02 م
بايدن
بايدن
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على صالح
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس لشبكة CNN إن نهج إدارة الرئيس جو بايدن غير المتعجل تجاه الاتفاق النووي الإيراني مرتبط بـ "تركيزها" على "المشاركة ومناقشات الشراكة مع حلفائنا وشركائنا وأعضاء الكونجرس".


وفي حديثه إلى الشبكة الإخبارية، أشار برايس إلى أنه إذا عادت واشنطن للانضمام إلى الاتفاق النووي ، فسوف "تستخدم ذلك كمنصة لاتفاقيات المتابعة التي ستتناول مجالات أخرى مثيرة للقلق" ، بما في ذلك "الصواريخ الباليستية الإيرانية ، دعم الوكلاء ، وعدد من القضايا الأخرى التي تم تضمينها في ذلك. "


ولم يوضح المسؤول ما هو "الوكلاء" الذي يتحدث عنه، على الرغم من أن الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل اتهمتا إيران مرارًا بتمويل وتقديم أسلحة لمجموعة من الميليشيات اللبنانية والعراقية والفلسطينية ، بما في ذلك حزب الله والمقاتلون الشيعة المتحالفون مع بغداد، التي انضمت إلى الحشد الشعبي عام 2014 لمحاربة داعش.
 

وقال وزير الخارجية الإيراني ، جواد ظريف ، يوم الأحد ، إن التعويض لم يكن أبدًا شرطًا مسبقًا لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) ، المعروفة أيضًا بالاتفاق النووي الإيراني.


وأضاف أن طهران ستتوقف عن الالتزام بالبروتوكول الإضافي للصفقة في 21 فبراير الجاري، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستكون قابلة للتراجع.


يأتي ذلك بعد أن كرر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في وقت سابق يوم الأحد أنه يجب على الولايات المتحدة رفع عقوباتها ضد إيران إذا أرادت عودة طهران إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لخطة العمل الشاملة المشتركة.
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