أبو عاصي: الجهل بأصول الفقه واللغة سبب جرائم السلفيين.. فيديو

وأوضح «أبو عاصي » خلال حواره مع الشيخ خالد الجندي في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الأحد، أن العالم الازهرى الذى لا يعلم اصول الفقه لا يوثق بعلمه، ما بالنا بما يفعله السلفيين من جرائم نتيجة عدم علمهم بأصول الفقه واللغة".

وكان

الدكتور شيخ أ

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عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقًا، قد نبه فى حلقة سابقة ، إلى أن

هناك ثلاث قضايا بحثها الفقهاء حول النسل، وهى التعقيم أو منع النسل نهائيا، والتنظيم بين كل مولود وآخر بفترة زمنية معنية، والأخير هو التحديد والاكتفاء بعدد معين من الأولاد.