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ديني

أبو عاصي: الجهل بأصول الفقه واللغة سبب جرائم السلفيين.. فيديو

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:20 م
أبو عاصي: الجهل بأصول
أبو عاصي: الجهل بأصول الفقه واللغة سبب جرائم السلفيين
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أمل فوزي
قال الدكتور محمد سالم أبو عاصى، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقًا، إن  أكثر أصحاب الخطاب الدينى، الذين يظهرون على العامة لا يعرفون أصول الفقه، ويتحدثون فى الفقه والشريعة دون علم، مشيرًا إلى أن جرائم السلفيين بسبب جهلهم بأصول الفقه واللغة.

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وأوضح «أبو عاصي» خلال حواره مع الشيخ خالد الجندي في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الأحد، أن العالم الازهرى الذى لا يعلم اصول الفقه لا يوثق بعلمه، ما بالنا بما يفعله السلفيين من جرائم نتيجة عدم علمهم بأصول الفقه واللغة".

وكان الدكتور شيخ أبو عاصي ، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقًا، قد نبه فى حلقة سابقة ، إلى أن هناك ثلاث قضايا بحثها الفقهاء حول النسل، وهى التعقيم أو منع  النسل نهائيا، والتنظيم بين كل مولود وآخر بفترة زمنية معنية، والأخير هو  التحديد والاكتفاء بعدد معين من الأولاد.

وأفاد بأن "التعقيم هو وقف النسل تمامًا، والفقها اختلفوا على ثلاثة أقوال، منهم من رفض لأنه مخالف لسنة الكون، والثانى أكد أنه يجوز لعدم وروده فى الكتاب والسُنة، والثالث يجوز التعقيم لعلة مرضية أو جنسية،  بالاتفاق بين الزوجين، فى حالة جوازه". 

وأشار إلى أن هناك آراء لعلماء الدين الإسلامى تسمح بجواز تنظيم النسل حفاظًا على جمال المرأة ، ومنهم أبو حامد الغزالى ، منوهًا بأن هناك الكثير من الناس لديهم فهم خاطئ لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- : «تناكحوا تناسلوا».

وأضاف أن أبو حامد الغزالى قال يجوز للمرأة تحديد النسل للحفاظ على جمالها ". أن تنظيم النسل جائز للفقير ومن يعول ولديه أبناء كثر، ويكون غير قادر على الإنفاق عليهم.
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