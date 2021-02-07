عقب تداول مقطع الفيديو .. ضبط 6 أشخاص تنمروا على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة





بالفحص تبين عدم تقدم أحد بأية بلاغات تتعلق بالفيديو المشار إليه .. وبمجرد رصد الأجهزة الأمنية للواقعة اضطلعت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر تحت إشراف قطاع الأمن العام بتحديد الشخص المعتدى عليه فى مقطع الفيديو ( مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة بمحافظة الأقصر اعتاد التنقل ببعض القرى المجاوره).. وكذا تحديد مرتكبى الواقعة ( 6 أشخاص وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة أرمنت).









عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين والهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة بحوزة أحدهم ، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم واقعة التنمر على المجنى عليه وقيام أحدهم بتصوير مقطع الفيديو الذى تم تداوله.









تم اتخاذ الإجراءات القانونية.