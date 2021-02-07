هتحل كل مشاكلك .. 7 وصفات لتجميل وتفتيح البشرة الدهنية

تعانى صاحبات البشرة الدهنية من مشاكل متعددة نتيجة إفراز الدهون بكمية كبيرة مما يسد المسام ويسبب العديد من المشاكل. كما ان اغلب مستحضرات التجميل وكريمات التفتيح لا تناسب البشرة الدهنية لاحتوائها على كمية من الزيوت.









نقدم لك 7 وصفات مهمة للبشرة الدهنية تساعد على علاج معظم المشكلات التى تواجه صاحبات البشرة الدهنية وفقا لما ذكره موقع"stylecraze".









الوصفة الاولى :

الكركم والزعفران لتفتيح البشرة الدهنية

المكونات

رشة زعفران (قيصر)

1 ملعقة صغيرة زبادي

1 ملعقة طعام طحين

نصف ملعقة صغيرة كركم









طريقة التحضير

نقع الزعفران في الزبادي طوال الليل.

في اليوم التالي ، أضيفي دقيق الحمص والكركم إلى الزبادي واخلطيها جيدًا. إذا كان القوام سميكًا جدًا ، أضيفي المزيد من الزبادي.

اصنعي عجينة وافركيها على وجهك. اتركها تنشف، اغسليها برفق.









حزمة الوجه هذه هي الأفضل لجمال البشرة الدهنية حيث يضيء الكركم وجهك وله خصائص مضادة للبكتيريا، بينما يزيل الزبادي السمرة والعيوب، مما يجعل بشرتك تبدو مشرقة وجميلة.









الوصفة الثانية:

خشب الصندل للوجه: تفتيح للبشرة الدهنية

المكونات

1 ملعقة طعام طحين

1 ملعقة صغيرة مسحوق خشب الصندل

1 ملعقة كبيرة ماء الورد أو ماء عادي









طريقة عمل الوصفة

امزجي جميع المكونات واصنعي عجينة.

ضعي عبوة الوجه واتركيها تجف.

قومي بإزالته بالماء الفاتر.









خشب الصندل عامل شائع لتفتيح البشرة وممتاز لإزالة الشوائب والعلامات. يمنع حب الشباب والمزيد من الاختراقات.









الوصفة الثالثة

خل التفاح والخيار: للتحكم في الزيت

المكونات

نصف كوب من خل التفاح

نصف كوب ماء مقطر

4-5 شرائح خيار (يمكنك استخدام 2 ملاعق كبيرة من عصير الخيار أيضًا)









طريقة عمل الوصفة:

امزجي خل التفاح مع الماء المقطر واحفظيه في وعاء.

ضعي شرائح الخيار فيه، إذا كنت تستخدمين عصيرًا ، فاخلطيه مع المحلول.

ريش على وجهك 3-4 مرات في اليوم.









خل التفاح له خصائص مضادة للبكتيريا. يقتل البكتيريا وهو مصدر جيد لأحماض ألفا هيدروكسي (AHA) التي تقلص المسام وتمتص الزيوت الزائدة وتحافظ على ترطيب بشرتك.









الوصفة الرابعة:

علبة الشاي الأخضر والطين للوجه: للحصول على إشراقة فورية

المكونات

ملعقتان كبيرتان من طين الكاولين / طين البنتونيت / تراب كامل

1 ملعقة كبيرة جل الصبار

ملعقتان كبيرتان من الشاي الأخضر (مشروب قوي)









طريقة العمل والاستخدام:

في وعاء ، اخلطي جميع المكونات واصنعي عجينة ناعمة.

ضعيه على وجهك، وتجنبي العيون، واتركيها تنشف.

خذي قطعة قماش وانقعيها في ماء فاتر و غطي وجهك بقطعة القماش لفترة.

بمجرد أن تصبح العبوة ناعمة ، قومي بالتدليك بلطف وإزالتها بالماء الفاتر.









يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تحافظ على بشرتك صافية، ينظف بشرتك تمامًا ويقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب، يمتص الطين الزيوت الزائدة ويوحد لون بشرتك، تجعل حزمة الوجه هذه وجهك ساطعًا على الفور وتمنحك نتائج مرئية.









الوصفة الخامسة:

الفراولة والزبادي: قناع لتفتيح البشرة الدهنية









المكونات

3 حبات فراولة

2 ملاعق صغيرة زبادي

2 ملاعق صغيرة عسل









طريقة عمل الوصفة:

اهرسي الفراولة واصنعي منها عجينة.

أضيفي الزبادي والعسل واخلطي جيدًا.

استخدمي فرشاة لوضع الخليط على وجهك بالكامل.

اتركي بشرتك تنقع في جودة العبوة وتغسل بالماء البارد.









يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يغذي بشرتك وينعمها ويرطبها، حزمة الوجه هذه تنظف المسام بعمق ، وتقلل من حب الشباب والبثور وتحافظ على وجهك منتعشًا.









الوصفة السادسة

ملح البحر: لبشرة ناعمة وصحية

المكونات

1 كوب ملح البحر

ماء مقطر (أو زيت زيتون)









طريقة العمل والاستخدام:

خذي وعاء زجاجي صغير واملأي نصفه بملح البحر.

أضيفي كمية كافية من الماء (أو الزيت) لعمل عجينة.

خذي كمية صغيرة من المعجون ودلكي برفق على وجهك.

اتركيه لمدة 5-10 دقائق، اشطفيه بالماء الفاتر.









المحتوى المعدني لملح البحر مرتفع للغاية ، مما يجعله أحد أفضل المكونات لبشرتك، يقشر ويغذي ويرطب بشرتك ويقتل الجراثيم ويعزز تجديد الخلايا.









الوصفة السابعة:

الخيار والعسل: لتغذية بشرتك





المكونات

2 ملاعق كبيرة عصير خيار

1 ملعقة كبيرة عسل









طريقة عمل الوصفة:

اخلطي عصير الخيار مع العسل، انشريه على وجهك، اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالماء.







