15 دقيقة.. تعادل سلبي بين ليفربول ومانشستر سيتي بـ البريميرليج

أول ربع ساعة شهدت تمركز دفاعي جيد من لاعبي الفريقين، فلم تظهر محاولات لتهديد أي من المرميين، وكانت أبرز أحداث أول 15 دقيقة هو البطاقة الصفراء التي تحصل عليها تياجو ألكانتارا لاعب ليفربول، بعد تدخله على إلكاي جوندوجان.



