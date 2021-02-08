علاء الزهيري: مساع لزيادة مساهمة سوق التأمين متناهي الصغر في الناتج المحلي الإجمالي





قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين إن شبكة التأمين متناهي الصغر، هي واحدة من كبرى المنظمات الرائدة في زيادة الوعي بالتأمين متناهي الصغر وأهمية الشمول التأميني حول العالم.









وأضاف الزهيري في بيان صادر اليوم الاحد أن التعاون بين الاتحاد المصري للتأمين وشبكة التأمين متناهي الصغر يأتي ضمن استراتيجيات الجهتين نحو الوصول إلى الفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية والوصول الي القطاعات والأنشطة التي لم يتم تقديم التغطيات التأمينية لها ونشر الشمول التأميني المستدام.





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وأوضح الزهيري إلى أن سبل التعاون بين الجهتين تتمثل في تجميع البيانات الخاصة بسوق التأمين المصري لوضعها في إطار تقرير المنظور العالمي للتأمين متناهي الصغر، بالإضافة الى ترجمة هذا التقرير الى اللغة العربية للوصول الى كل دول العالم الناطقة باللغة العربية، جنبا الى جنب، مع القيام بإعداد ورش العمل والبرامج التدريبية الخاصة بزيادة وعي سوق التأمين بأهمية التأمين متناهي الصغر دعم استراتيجيات الشمول التأميني على مستوي جمهورية مصر العربية والمنطقة.









وأكد أن الاتحاد المصري للتأمين يؤمن انه من خلال قصص النجاح المقدمة من أعضاء شبكة التأمين متناهي الصغر حول العالم بالإضافة الى مبادرات سوق التأمين المصري متناهي الصغر جنبا الى جنب مع البيانات التي يستطيع الاتحاد المصري للتأمين توفيرها من خلال شركاء النجاح والبروتوكولات المختلفة التي قام بإبرامها والتي سيبرمها في المستقبل القريب جميعها ستساهم في تقديم نماذج اعمال للسوق المصري والأسواق العربية والتي من شأنها زيادة مساهمة سوق التأمين متناهي الصغر في الناتج المحلي الإجمالي المصري والعربي وتساهم في تحقيق الشمول التأميني المستدام.



