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حوادث

مبنى مخالف.. النيابة تبدأ التحقيق في واقعة عقار كوم الشقافة المائل

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:16 م
محكمة
محكمة
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أحمد بسيوني
باشرت النيابة العامة بالإسكندرية، اليوم الأحد، التحقيق فى واقعة العقار المائل بمنطقة كوم الشقافة بحي غرب الإسكندرية بسبب خطورته على السكان. 

وقررت النيابة التحفظ على ملف العقار، وسؤال مسئولي ومهندسي حي غرب، مع سرعة استعجال تحريات المباحث حول هوية المالك الأصلي للعقار وطلب ضبطه وإحضاره.

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و تواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالأمس بموقع العقار المائل الكائن في ٣٦ شارع أبو الحسن بمنطقة كوم الشقافة كرموز نطاق حي غرب، لمتابعة تباعات الموقف علي أرض الواقع، مؤكدا علي رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة. وذلك بحضور المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، وجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية. 

وأوضح المحافظ أن العقار مخالف تم بناءه بدون رخصة منذ ٢٠٠٩ وصادر له قرار إزالة حتي سطح الأرض، وهو مأهول بالسكان يقطن به ٨ أسرة ومكون من دور أرضي و٩ أدوار علوية. 
وأكد المحافظ أنه عقب حدوث الميل بالعقار تم الإخلاء الفوري له، وكذلك تم إخلاء عدد ٥ عقارات بمحيط العقار المائل لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين. 

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة عاجلة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لمعاينة وفحص السلامة الإنشائية للعقارات المحيطة بالعقار المائل لتحديد موقفها الهندسي وعدم تأثرها، والتأكد من عدم وجود أي خطورة بها علي أرواح المواطنين. 

وأضاف المحافظ أنه تم تكليف جميع المديريات المعنية من مديرية التضامن الإجتماعي ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لإتخاذ كافة الإجراءات العاجلة واللازمة وتقديم كافة المساعدات لسكان العقارات المتضررة، مشيرًا إلى أنه تم توفير مدرسة وتجهيزها بالأسرة والفرش والبطاطين وتقديم الوجبات لهم، وذلك بشكل مؤقت لحين انتهاء اللجنة الهندسية من كافة الأعمال.
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