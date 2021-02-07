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توك شو

فتاة صينية تقلد عادل إمام في مسرحية شاهد ماشفش حاجة.. فيديو

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:43 م
صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
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ندى عبد العزيز
عرضت فضائية سكاى نيوز فيديو لفتاه صينية تدعى آسيا وهى تقلد الفنان عادل إمام فى مشهد شهير من مسرحية "شاهد ماشفش حاجه" فى المحكمة.

وكانت آسيا ترتدي ملابس مشابهة للملابس التي ارتداها عادل إمام، وقلدت حركات وجهه وطريقة كلامه.

وأضاف الفيديو أن آسيا عرفت  عادل إمام عن طريق أحد أصدقائها وحينما رأته انه لا تتوقف عن الضحك عند مشاهده مقاطع له ، وساعدها في شرح معاني الكلام.

وكانت المسرحية أول بطولة مطلقة لعادل إمام بعد مشاركته في «مدرسة المشاغبين»، وتم عرضها فى ١٢ يونيو ١٩٧٦ وشارك فيها أيضًا عده فنانين منهم ناهد جبر وعمر الحريرى ونظيم شعراوي وكانت من إخراج هاني مطاوع.

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