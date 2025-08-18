بعد غيابه عن الحلقة.. سهام صالح تهاجم الحضري: لعل المانع خير



انتقدت الإعلامية سهام صالح غياب عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، عن الظهور في برنامج «الكلاسيكو» الذي عُرض مساء الأحد على قناة «أون».



وقالت سهام خلال البرنامج: «كان من المفترض أن يكون الكابتن عصام الحضري ضيف الحلقة، خاصة أننا نتناول موضوعًا مهمًا جدًا يتعلق بهروب اللاعبين من الأندية».



وأضافت: «اخترت تاريخ كابتن عصام الحضري، والجميع يعلم كيف رحل عن بعض الأندية في مصر، والكل يتذكر تصريحات مانويل جوزيه عنه، بأنه لا يصلح أن يكون قائدًا».



وتابعت: «من الساعة السابعة والنصف مساءً ونحن نحاول التواصل معه دون جدوى، رغم أنه كان يعلم بموعد الحلقة منذ خمسة أيام وشاهد البرومو، لكن قدر الله وما شاء فعل».



وختمت قائلة: «هذه أول مرة أتعرض لمثل هذا الموقف مع ضيف من المفترض أن يكون حاضرًا».