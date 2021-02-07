عن طريق خدمة التوصيل .. السماح للمطاعم بالعمل 24 ساعة في لبنان

أعلنت وزارة السياحة اللبنانية عن السماح للمطاعم بالعمل 24 ساعة، وذلك من خلال خدمة التوصيل إلى المنازل فقط (Delivery)، بالإضافة إلى خدمة الطلب من السيارات (Drive Thru)، مع الإبقاء على الصالات مقفلة بشكل كامل وعدم استقبال الزبائن داخل المؤسسات.





جاء ذلك استنادًا إلى القرار رقم 96/م ص الصادر بتاريخ 6/2/021 عن رئاسة مجلس الوزراء اللبناني حول "تحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق"، وذل وفقا لليبنانون ديبايت.





وكانت أ علنت وزارة الصحة العامّة اللبنانية في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الأحد، تسجيل 2081 إصابة جديدة بكورونا ( 2056 محلية و25 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 319917".





ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل "حالة 54 وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 3616"، وذلك وفقا لـ "ليبانون ديبايت".





وكان البطريرك الماروني، الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، قال إن الوضع في لبنان بلغ مرحلة خطيرة جراء تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية، محذّرا من أن الشعب اللبناني سينتفض من جديد في الشارع للمطالبة بحقوقه ومحاسبة المسئولين عن الوضع المتردي الذي تشهده البلاد حاليا.





وأشار بطريرك الموارنة - في كلمة له خلال قداس عظة الأحد – إلى أنه لا يجوز لأي مسئول أن يتهرب من المسئولية والواجبات الوطنية الملقاة على عاتقه تحت أي ذريعة، لا سيما وأن الوضع في لبنان تخطى مسألة تشكيل الحكومة إلى مصير البلاد برمتها.





واتهم البطريرك الماروني المسئولين السياسيين بالتلاعب بمصير الدولة والشعب اللبناني، مشيرا إلى أن جميع دول العالم تعاطفت مع شعب لبنان في محنته وأزماته، إلى جانب استنفاد جميع المبادرات والوساطات اللبنانية والعربية والدولية الرامية إلى تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة من دون جدوى "وكأن هناك إصرارا على إسقاط الدولة بكل ما تمثل من خصوصية وقيم ودستور ونظام وشراكة وطنية". على حد تعبيره.