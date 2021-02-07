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أخبار العالم

السعودية.. القبض على شاب تحرش بطفلة في فيديو على تويتر

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:50 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت الشرطة السعودية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على شاب تحرش بطفلة في فيديو أثار موجة غضب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". 

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، محمد الدريهم قوله: "تم تداول مقطع الفيديو لشخص يتباهى بتحرشه بطفلة وحيازة المسكر، وتوثيقه لذلك ونشره عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي ما يمثل جريمة وفق نظامي مكافحة جريمة التحرش ومكافحة الجرائم المعلوماتية".

وأضاف "تمكنت الجهات الأمنية من  تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة".

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