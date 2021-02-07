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إنشاء مجمع خدمات متكامل لأهالي عزبة الهجانة

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:06 م
عزبة الهجانة
عزبة الهجانة
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حمزة شعيب
أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه سيتم إنشاء مجمع خدمات متكامل لأهالي عزبة الهجانة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي انتقل اليوم ومعه الحكومة إلى عزبة الهجانة من اجل تحسين جودة الحياة بها.


وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"  الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس يزور عزبة الهجانة ويوجه بتطويرها".


وأردف:" الدولة تعمل من أجل تحسين كافة مناحي الحياة وهو أمر ليس هينا ولكنه يكلف الدولة الكثير  وفي صالح المواطن أولا وأخيرا".


واصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي اعضاء الحكومة من الوزراء ورئيس الوزراء في جولة تفقدية داخل منطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة على طريق القاهرة السويس".  
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